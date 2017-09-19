Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже во вторник потерял 6 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 58,05 рубля, курс евро увеличился на 15 копеек до 69,64 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российская валюта находится под давлением из-за неспособности нефти в ходе трех торговых сессий выйти на уровень 56 долларов за баррель марки Brent и обновить пятимесячные максимумы, отмечает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

По данным на 10:00 мск, баррель Brent стоит 55,56 доллара.

«Встреча в конце недели технического комитета ОПЕК+ в Вене может «расставить точки над i» на рынке нефти, который из-за ураганов, штурмующих восточное побережье США, потерял ориентиры для формирования дальнейшей динамики», — комментирует аналитик TeleTrade Александр Егоров.



«Не на пользу рублю, по всей видимости, пошло и пятничное решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 8,5%, хотя оно и было ожидаемо рынками», — продолжает Иосуб.

Впрочем, отмечает он, сохраняются надежды на приближение налогового периода 25—28 сентября, который традиционно повышает спрос на национальную валюту.

Однако активность рынка будет сдерживаться ожиданиями решения ФРС, которое будет оглашено завтра, напоминает аналитик. По его прогнозу, ожидаемый дневной диапазон для курса доллара составляет 57,5—58,7 рубля, для европейской валюты — 68,8—70,2 рубля.

«Утренний рост пары EUR/USD на мировых рынках до 1,2 обеспечит более интенсивное подорожание европейской валюты к рублю по сравнению с долларом», — предупреждает эксперт.

Вероятным дневным диапазоном торгов по нефти сорта Brent он называет диапазон 54,5—55,6 доллара за баррель. Поздно вечером ожидается отчет Американского нефтяного института по запасам нефти. Неделей ранее их рост составил 6,2 млн баррелей.