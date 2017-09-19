Неизвестные взорвали банкомат и часть отделения банка в Москве.

Как сообщает telegram-канал Mash, от взрыва в здании выбило стекла и двери, сам банкомат сильно поврежден. Отмечается, что после взрыва злоумышленники попытались собрать разлетевшиеся деньги, после чего скрылись с места преступления.

В столичном управлении МВД подтвердили сообщение о повреждении банкомата, передает агентство «Москва».

«Сотрудники полиции прибыли по адресу: Лермонтовский пр-т, д. 2, корп. 1, где произошла попытка хищения денежных средств — неизвестные повредили банкомат. Полицейские работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — отметил собеседник агентства.

В свою очередь источник в правоохранительных органах добавил, что речь идет о банкомате в отделении Альфа-Банка.

