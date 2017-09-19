Неизвестные взорвали банкомат и часть отделения банка в Москве.
Как сообщает telegram-канал Mash, от взрыва в здании выбило стекла и двери, сам банкомат сильно поврежден. Отмечается, что после взрыва злоумышленники попытались собрать разлетевшиеся деньги, после чего скрылись с места преступления.
В столичном управлении МВД подтвердили сообщение о повреждении банкомата, передает агентство «Москва».
«Сотрудники полиции прибыли по адресу: Лермонтовский пр-т, д. 2, корп. 1, где произошла попытка хищения денежных средств — неизвестные повредили банкомат. Полицейские работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — отметил собеседник агентства.
В свою очередь источник в правоохранительных органах добавил, что речь идет о банкомате в отделении Альфа-Банка.
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка, достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России.
По состоянию на октябрь 2016 года акционером банка является АО «АБ Холдинг» (99,89% акций), принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр), которая подконтрольна ABH Holdings S. A. (Люксембург); оставшиеся 0,11% акций контролирует Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Бенефициарами ABH Holdings S. A. (Люксембург), основного собственника ABH Financial Ltd., являются совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 32,86%, 20,97% и 16,32% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (12,40%), Андрей Косогов (3,67%). Пакет в 9,9% принадлежит «ЮниКредит С. п. А» (акции находятся в публичном обращении), еще 3,87% контролирует благотворительный траст, учрежденный по законодательству Островов Кайман (акции находятся в доверительном управлении в пользу благотворительных организаций).
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 2 780,63 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 298,29 млрд, кредитный портфель — 1 658,59 млрд, обязательства перед населением — 746,97 млрд.