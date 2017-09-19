Новикомбанк по состоянию на 1 сентября возглавил список антирэнкинга по нормативу Н2. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Банка России. При этом значение норматива мгновенной ликвидности Новикомбанка за месяц сократилось более чем в 2,5 раза (с 52,67% до 19,99%).



Остальными «лидерами» антирэнкинга по нормативу Н2 (за исключением банков, проходящих процедуру финансового оздоровления) по итогам августа 2017 года стали следующие кредитные организации:

Наименование кредитной организации Рег. номер Значение норматива Н2 на 1 сентября 2017 года, % Новикомбанк 2546 19,99 Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) 197 25,94 Интерпромбанк 3266 26,17 Современный Коммерческий Инновационный Банк 3329 26,32 «Национальная Факторинговая Компания» 3437 29,39 Алтынбанк 2070 30,94 «Гарант-Инвест» 2576 31,19 Донхлеббанк 2285 31,8 Русфинанс Банк 1792 32,22 Российский Национальный Коммерческий Банк 1354 34,05 Объединенный Кредитный Банк 1118 34,86 Банк РСИ 3415 35,21 «Московское Ипотечное Агентство» 3344 35,42 «Наш Дом» 3296 35,73 Черноморский Банк Развития и Реконструкции 3527 36,31 Костромаселькомбанк 1115 37,4 «Нальчик» 695 37,47 Башкомснаббанк 1398 37,67 Меткомбанк (Каменск-Уральский) 2443 40,31 Конфидэнс Банк 970 40,38

Стоит отметить, что, как показывает практика, «лидерство» в данном рейтинге и приближение значения норматива к минимально допустимому уровню (15%) может свидетельствовать о дефиците ликвидности в кредитной организации, а также может в дальнейшем привести к неспособности кредитной организации своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками.

При этом, согласно данным, опубликованным Банком России в обзоре банковского сектора РФ, среднеотраслевой показатель отношения высоколиквидных активов к обязательствам до востребования (Н2) демонстрирует положительную динамику: на 1 января 2015 года он составлял 67%, на 1 января 2016 года — 97,5%, на 1 января 2017 года — 106,6%.