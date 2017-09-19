Новикомбанк по состоянию на 1 сентября возглавил список антирэнкинга по нормативу Н2. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Банка России. При этом значение норматива мгновенной ликвидности Новикомбанка за месяц сократилось более чем в 2,5 раза (с 52,67% до 19,99%).
Остальными «лидерами» антирэнкинга по нормативу Н2 (за исключением банков, проходящих процедуру финансового оздоровления) по итогам августа 2017 года стали следующие кредитные организации:
|
Наименование кредитной организации
|
Рег. номер
|
Значение норматива Н2 на 1 сентября 2017 года, %
|
Новикомбанк
|
2546
|
19,99
|
Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП)
|
197
|
25,94
|
Интерпромбанк
|
3266
|
26,17
|
Современный Коммерческий Инновационный Банк
|
3329
|
26,32
|
«Национальная Факторинговая Компания»
|
3437
|
29,39
|
Алтынбанк
|
2070
|
30,94
|
«Гарант-Инвест»
|
2576
|
31,19
|
Донхлеббанк
|
2285
|
31,8
|
Русфинанс Банк
|
1792
|
32,22
|
Российский Национальный Коммерческий Банк
|
1354
|
34,05
|
Объединенный Кредитный Банк
|
1118
|
34,86
|
Банк РСИ
|
3415
|
35,21
|
«Московское Ипотечное Агентство»
|
3344
|
35,42
|
«Наш Дом»
|
3296
|
35,73
|
Черноморский Банк Развития и Реконструкции
|
3527
|
36,31
|
Костромаселькомбанк
|
1115
|
37,4
|
«Нальчик»
|
695
|
37,47
|
Башкомснаббанк
|
1398
|
37,67
|
Меткомбанк (Каменск-Уральский)
|
2443
|
40,31
|
Конфидэнс Банк
|
970
|
40,38
Стоит отметить, что, как показывает практика, «лидерство» в данном рейтинге и приближение значения норматива к минимально допустимому уровню (15%) может свидетельствовать о дефиците ликвидности в кредитной организации, а также может в дальнейшем привести к неспособности кредитной организации своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками.
При этом, согласно данным, опубликованным Банком России в обзоре банковского сектора РФ, среднеотраслевой показатель отношения высоколиквидных активов к обязательствам до востребования (Н2) демонстрирует положительную динамику: на 1 января 2015 года он составлял 67%, на 1 января 2016 года — 97,5%, на 1 января 2017 года — 106,6%.