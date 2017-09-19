Новикомбанк по состоянию на 1 сентября возглавил список антирэнкинга по нормативу Н2. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Банка России. При этом значение норматива мгновенной ликвидности Новикомбанка за месяц сократилось более чем в 2,5 раза (с 52,67% до 19,99%).

Остальными «лидерами» антирэнкинга по нормативу Н2 (за исключением банков, проходящих процедуру финансового оздоровления) по итогам августа 2017 года стали следующие кредитные организации:

Наименование кредитной организации

Рег. номер

Значение норматива Н2 на 1 сентября 2017 года, %

Новикомбанк

2546

19,99

Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП)

197

25,94

Интерпромбанк

3266

26,17

Современный Коммерческий Инновационный Банк

3329

26,32

«Национальная Факторинговая Компания»

3437

29,39

Алтынбанк

2070

30,94

«Гарант-Инвест»

2576

31,19

Донхлеббанк

2285

31,8

Русфинанс Банк

1792

32,22

Российский Национальный Коммерческий Банк

1354

34,05

Объединенный Кредитный Банк

1118

34,86

Банк РСИ

3415

35,21

«Московское Ипотечное Агентство»

3344

35,42

«Наш Дом»

3296

35,73

Черноморский Банк Развития и Реконструкции

3527

36,31

Костромаселькомбанк

1115

37,4

«Нальчик»

695

37,47

Башкомснаббанк

1398

37,67

Меткомбанк (Каменск-Уральский)

2443

40,31

Конфидэнс Банк

970

40,38

Стоит отметить, что, как показывает практика, «лидерство» в данном рейтинге и приближение значения норматива к минимально допустимому уровню (15%) может свидетельствовать о дефиците ликвидности в кредитной организации, а также может в дальнейшем привести к неспособности кредитной организации своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками.

При этом, согласно данным, опубликованным Банком России в обзоре банковского сектора РФ, среднеотраслевой показатель отношения высоколиквидных активов к обязательствам до востребования (Н2) демонстрирует положительную динамику: на 1 января 2015 года он составлял 67%, на 1 января 2016 года — 97,5%, на 1 января 2017 года — 106,6%.