С вводом новых стандартов Базельского комитета норматив достаточности капитала многих кредитных организаций опустился ниже отметки в 10% (минимально допустимое значение норматива Н1.0 до ввода новых стандартов). Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности кредитных организаций, опубликованные на сайте Банка России.



По состоянию на 1 сентября 2017 года в этот список вошли следующие кредитные организации: банк «ФК Открытие» (8,28%), Уралтрансбанк (8,74%), Промтрансбанк (8,77%), Алмазэргиэнбанк (9,03%), «Первомайский» (9,09%), Почта Банк (9,41%), Восточный Банк (9,64%), Канский (9,67%), КС Банк (9,68%), Московский Индустриальный Банк (9,77%), Нижневолжский Коммерческий Банк (9,78%), Азиатско-Тихоокеанский Банк (9,8%), Солид Банк (9,83%), Уральский Банк Реконструкции и Развития (9,84%), «Северный Кредит» (9,89%).

Стоит отметить, что норматив Н1.0 ряда крупных банков регулярно опускается ниже 10%, что свидетельствует о значительно возросшей нагрузке на достаточность капитала кредитных организаций с введением новых стандартов, а также общей слабой капитализации банковского сектора РФ.

Напомним, что минимально допустимое значение норматива Н1.0 с 1 января 2016 года составляет 8%. Именно снижение допустимого значения до текущего уровня во многом помогает банкам соответствовать новым требованиям и стандартам Basel III, не нарушая нормативов.