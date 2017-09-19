Совокупный объем собственных средств (капитала) кредитных организаций РФ за август практически не изменился, продемонстрировав лишь небольшое сокращение — на сумму порядка 2,4 млрд рублей — и составив на 1 сентября 2017 года около 9,91 трлн рублей, свидетельствуют данные финансового рейтинга портала Банки.ру.

По итогам августа прирост собственного капитала показали 352 кредитные организации, или около 63,8% от представленных в рэнкинге.

Среди банков, входящих в топ-100 по размеру активов, значительный прирост капитала в абсолютном значении за август 2017 года показали Сбербанк (плюс 92,5 млрд рублей, или 2,7%), ВТБ Банк Москвы (плюс 39,6 млрд, или 3,7%), банк «Россия» (плюс 5 млрд, или 6,4%), банк «Санкт-Петербург» (плюс 3,2 млрд, или 4,7%) и БКС — Инвестиционный Банк (плюс 3 млрд рублей, или 94,4%).

По итогам отчетного месяца уменьшение размера собственных средств продемонстрировали 200 кредитных организаций, или 36,2% от представленных в рэнкинге.



Наибольшее сокращение капитала в абсолютном выражении по итогам августа среди крупнейших банков по размеру активов показали банк «ФК Открытие» (минус 112,8 млрд рублей, или 41,6%), ВТБ 24 (минус 22 млрд, или 6,6%), Альфа-Банк (минус 11,5 млрд, или 3,7%), БМ-Банк (минус 5,8 млрд, или 9,8%) и Райффайзенбанк (минус 3,1 млрд рублей, или 2,3%).