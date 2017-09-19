За август 2017 года общий объем размещенных в российских банках вкладов физических лиц увеличился на 0,1% (с исключением влияния валютного курса) и на 1 сентября составил порядка 24,8 трлн рублей. Всего же с начала года вклады населения без учета валютной переоценки выросли на 5%, говорится в материалах Банка России.

Кроме того, ЦБ сообщает о снижении в августе доли валютных вкладов. Так, за август доля валютных депозитов сократилась с 22,5% до 22,2%.

Лидером прироста средств физических лиц в абсолютном выражении среди всех кредитных организаций, представленных в финансовом рейтинге портала Банки.ру, стал ВТБ 24, увеличивший свой портфель вкладов за август на 64,2 млрд рублей, или 2,9%. Депозитный портфель Газпромбанка увеличился по итогам восьмого месяца на 22,4 млрд рублей (+3,1%). Россельхозбанк нарастил объем средств населения на 17,2 млрд рублей, или 2,3%. Четвертую и пятую строчку занимают ВТБ Банк Москвы и Альфа-Банк, показавшие рост вкладов населения на 15 млрд и 12,9 млрд рублей соответственно.

Наибольшее сокращение депозитов физлиц в абсолютном выражении по итогам августа показал банк «ФК Открытие», в котором в конце прошлого месяца Банком России введена временная администрация — минус 151 млрд рублей (-28%). Далее располагается Сбербанк — минус 34,9 млрд рублей (-0,3%). На третьем месте по объему оттока средств физических лиц находится Бинбанк, вклады населения которого по итогам августа сократились на 22,1 млрд рублей (-4%). Замыкают пятерку Промсвязьбанк и банк «Санкт-Петербург». Снижение средств физлиц в вышеуказанных банках составило 20,6 млрд и 7,4 млрд рублей соответственно.