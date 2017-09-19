Значения обязательных нормативов в августе нарушили 16 банков. Об этом свидетельствуют данные отчетности, размещенной на сайте Банка России.



Банк «ФК Открытие», в котором с 29 августа Банком России введена временная администрация в реализации мер по повышению финансовой стабильности организации при участии Фонда консолидации банковского сектора, в августе на протяжении двух дней нарушал норматив достаточности собственных средств (Н1.0), нормативы достаточности базового и основного капитала (Н1.1 и Н1.2). Кроме этого банк в течение четырех дней не выполнял норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств предоставленных своим участникам (Н9.1) и норматив использования собственных средств для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12).

Крымский Генбанк в августе 24 дня не выполнял нормативы достаточности базового и основного капитала (Н1.1 и Н1.2). Кроме того, банк на протяжении 23 дней нарушал норматив достаточности собственных средств (Н1.0), норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств предоставленных своим участникам (Н9.1) и норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка. Генбанк также на протяжении 15 дней не исполнял норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4).

Напомним, что в августе 2017 года Банк России принял решение о привлечении в АО «Генбанк» системного инвестора для реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости кредитной организации. В качестве инвестора будет приглашен АО «Собинбанк», входящий в группу банка «Россия». Для обеспечения непрерывности деятельности 10 августа 2017 года в Генбанк назначена временная администрация на период до передачи его инвестору.

Московский Темпбанк в августе на протяжении 23 дней нарушал норматив достаточности основного капитала (Н1.2), норматив достаточности собственных средств (Н1.0), норматив мгновенной ликвидности (Н2), норматив текущей ликвидности (Н3) и норматив долгосрочной ликвидности (Н4) . Также в августе банком не выполнялся норматив достаточности базового капитала (Н1.1) — 15 дней. Напомним, что в начале апреля ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на три месяца, который 5 июля был продлен еще на три месяца.

Екатеринбургский Уралтрансбанк в августе на протяжении 23 дней не выполнял норматив достаточности основного капитала (Н1.2). Отметим, что банк становится нарушителем нормативов шестой месяц подряд. На начало нового месяца значение норматива (Н1.2) по-прежнему находилось ниже установленного регулятором минимума в 6% и составляло 4,77%. Кредитная организация в августе также допустила снижение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) ниже отметки в 5,125%. Данное снижение не является нарушением норматива, однако отдельно выделяется ЦБ РФ в отчетности. Стоит отметить, что в случае снижения норматива базового капитала ниже отметки в 5,125% на протяжении шести и более операционных дней наступают законодательные требования к банку о конвертации (мене) договоров субординированных займов в капитал.

В список нарушителей нормативов также попал банк «Пересвет», начавший раскрывать данные своей отчетности с июня месяца. В августе кредитная организация нарушала норматив достаточности основного капитала (Н1.2) на протяжении 27 дней. Напомним, что в качестве инвестора, обеспечивающего финансовое оздоровление банка, выбран опорный банк ПАО «НК «Роснефть» — ПАО «ВБРР».

В список нарушителей обязательных нормативов Банка России в августе, помимо вышеперечисленных кредитных организаций, также вошли: Социнвестбанк, самарский банк «Солидарность», Газэнергобанк, ВУЗ-Банк, Инвестторгбанк, Вокбанк, Московский Областной Банк, «Экспресс-Волга», Финанс Бизнес Банк, банк «Таврический», а также Крайинвестбанк.

Экономбанк, Автовазбанк, банк «Советский», Тимер Банк, Мидзухо Банк, Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия), Дж. П. Морган Банк Интернешнл, Национальный банк «Траст» и банк «Центр Международных Расчетов» полностью не раскрыли данные своей отчетности.

Рост Банк и Балтийский Банк не раскрыли данные 123-й (расчет собственных средств) и 135-й (информация об обязательных нормативах) форм. При этом отдельно только 123-ю форму не раскрыли следующие кредитные организации: «Уралфинанс», Банк ПТБ и Русский Торговый Банк.

По закону ЦБ имеет право не применять меры воздействия к банкам, находящимся в процессе санации.