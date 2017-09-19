Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит возможности продления для операторов «большой четверки» дедлайна по отмене роуминга в России, заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

В середине июля антимонопольная служба предупредила МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри России. В августе ФАС продлила срок исполнения предупреждения по роумингу до 15 декабря. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров отмечал на прошлой неделе, что, по его мнению, исполнение предписания будет продлено.

«Мы не обсуждаем вопрос о продлении (исполнения предписания ФАС по отмене внутрисетевого роуминга в России). Мы концентрируемся все-таки на тех датах, которые были у нас в предупреждениях», — рассказал он журналистам.

При этом замглавы ФАС отметил, что есть ряд вопросов, которые требуют взаимодействия между Минкомсвязи и ФАС. «Важно, что у нас есть понимание этой работы», — сказал Голомолзин.

Кроме того, по его словам, все операторы связи уже прислали свои предложения по отмене роуминга в России, а на следующей неделе ФАС, скорее всего, проведет обсуждение этого вопроса с Минкомсвязи и операторами.



В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.

«По национальному роумингу вопрос переместился в плоскость рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства. Уверен, что и здесь вопрос будет решен без вынесения процессуального решения. Я думаю, что операторы также понимают, что решение этого вопроса неизбежно, и мы его также решим. Мое предположение, что нарушение будет устранено в ходе слушания по делу без вынесения предписания», — высказал мнение Голомолзин.