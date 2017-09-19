По итогам января — августа 2017 года российскими кредитными организациями получена прибыль в размере 997,1 млрд рублей, свидетельствуют данные, размещенные на сайте ЦБ. Для сравнения: за аналогичный период 2016 года банковский сектор получил совокупную прибыль в размере около 532,2 млрд. Таким образом, прибыль сектора в этом году вплотную приблизилась к отметке 1 трлн рублей и уже превысила финансовый результат за весь 2016 год, составивший порядка 930 млрд рублей.

Прибыль по итогам восьми месяцев в совокупном размере 1 трлн 91,9 млрд рублей получили 400 кредитных организаций. При этом отрицательный финансовый результат в размере 94,8 млрд рублей продемонстрировали 166 кредитных учреждений.

Максимальную прибыль в абсолютном выражении за август 2017 года получили Сбербанк (60,6 млрд рублей), ВТБ Банк Москвы (7,5 млрд), ВТБ 24 (7,1 млрд), Ситибанк (2,1 млрд) и Новикомбанк (1,9 млрд рублей).



Максимальный убыток в абсолютном выражении по итогам отчетного месяца продемонстрировали банк «ФК Открытие» (финрезультат составил минус 31,9 млрд рублей), в котором с 29 августа Банком России введена временная администрация в рамках реализации мер по повышению финансовой устойчивости организации, Альфа-Банк (минус 15,4 млрд), Генбанк (минус 4,4 млрд, с 10 августа введена временная администрация ЦБ), БМ-Банк (минус 2,8 млрд рублей) и Российский Национальный Коммерческий Банк (минус 1,4 млрд рублей).