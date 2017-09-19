Банк «Пермь» понизил ставки по рублевым вкладам.
Так, «Оперативный» (минимальная сумма не установлена, срок размещения — один месяц либо от 31 до 60 дней) открывается теперь под 1,5—3,5% годовых (ранее — под 2—4%). Проценты выплачиваются в конце срока.
Депозит «Классический» с выплатой процентов в конце срока (привлекается на срок от трех до шести месяцев) доступен под 5,8—6,6% годовых (вместо 6—7%), а с ежемесячной выплатой дохода (от 181 дня до полутора лет) — под 6,8—8% (до этого — под 7—8,5%). Минимальная сумма не установлена.
Пополнение и расходные операции по вкладам не предусмотрены.
АО «Банк «Пермь» — небольшой по размеру активов моноофисный региональный банк (Пермь), ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, привлечение средств граждан во вклады, операции на денежном рынке. Основные источники фондирования — средства юридических и физических лиц.
На текущий момент основными бенефициарами банка выступают его топ-менеджеры: председатель правления, член совета директоров Людмила Саранская (19,95%), ее первый заместитель, член совета директоров Олег Вайсман (19,50%), члены правления Сергей Брюханов (14,10%) и Роман Хрущев (14,09%), член правления и главный бухгалтер Александр Утятников (14,09%), член совета директоров Игорь Соломатин (14,09%), Михаил Сапунков (1,97%), Валентина Колесникова (1,00%), а также миноритарии (1,20%).
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 2,40 млрд рублей (376-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,54 млрд, кредитный портфель — 0,90 млрд, обязательства перед населением — 0,83 млрд.