Банк «Пермь» понизил ставки по рублевым вкладам.

Так, «Оперативный» (минимальная сумма не установлена, срок размещения — один месяц либо от 31 до 60 дней) открывается теперь под 1,5—3,5% годовых (ранее — под 2—4%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Депозит «Классический» с выплатой процентов в конце срока (привлекается на срок от трех до шести месяцев) доступен под 5,8—6,6% годовых (вместо 6—7%), а с ежемесячной выплатой дохода (от 181 дня до полутора лет) — под 6,8—8% (до этого — под 7—8,5%). Минимальная сумма не установлена.



Пополнение и расходные операции по вкладам не предусмотрены.