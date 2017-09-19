У небанковских организаций за пределами США (хедж-фонды, нефинансовые компании, государственные органы и т. д.) есть неучтенные долги объемом 13—14 трлн — долларовые обязательства по валютным деривативам, таким как валютные свопы (FX swaps, currency swaps) и валютные форварды, оценил Банк международных расчетов (BIS).



«Этот долг остается невидимым: конвенции по финансовому учету и отчетности трактуют его как дериватив, чаще всего оставляя за балансами, — пишут экономисты Клаудио Борио, Роберт Нил Макколи и Патрик Макгвайр. — Сообщается о нем только в примечаниях к отчетности».

Однако «фактически речь идет об обеспеченных займах, где основная сумма подлежит выплате целиком при погашении», считают авторы. Например, в валютном свопе (FX swap) стороны меняют определенный объем одной валюты на другую со взаимным обязательством произвести обратный обмен в определенную будущую дату. Иными словами, каждая сторона одновременно дает в долг одну валюту и занимает другую и обязательства взаимно обеспечены. Экономисты приводят пример, когда валютный своп и заимствование на рынке РЕПО функционально эквивалентны, но во втором случае долг на балансе отражается, а в первом нет. Это потому, что форвардные контракты и свопы трактуются как деривативы: их справедливая стоимость на чистой основе равна нулю и переоценивается только из-за колебаний валютных курсов.

С интерпретацией валютных свопов и форвардов как обеспеченных долговых обязательств не согласен инвестиционный директор швейцарской управляющей компании GAM Пол Макнамара. «Обеспеченный заем — это обязательство вернуть определенное количество денег, предусматривающее необходимость отдать обеспечение, зачастую неликвидное, в случае невыплаты долга. Ни один человек, когда-либо заключавший валютный форвард, не станет считать этот инструмент эквивалентным обеспеченному займу», — сказал он РБК.

На конец 2016 года объем обращающихся на глобальном рынке валютных свопов и форвардов составлял 58 трлн долларов по данным BIS (что равнозначно 77% мирового ВВП по данным Всемирного банка). Не менее чем в 90% этих контрактов одной из валют выступает американский доллар.

Оценка в 13—14 трлн долларов обязательств по возврату долларов, возникших при валютных свопах и форвардах, превышает количество долларовых долгов, прямо отраженных на балансах небанковских организаций за пределами США (10,7 трлн долларов), отмечает BIS. Впрочем, последствия этого скрытого долга для финансовой стабильности трудноуловимы, признаются авторы исследования. С одной стороны, весь этот неучтенный долг теоретически можно объяснить целями хеджирования рисков, а такая деятельность «может поддерживать финансовую стабильность». С другой — «короткие сроки большинства валютных свопов и форвардов могут создавать большие несоответствия в сроках погашения финансовых инструментов (maturity mismatches) и потому порождать значительную потребность в ликвидности, особенно в периоды рыночного стресса», отмечают экономисты.