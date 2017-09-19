В Тольяттихимбанке стартовала акция «Кешбэк ТХБ» по дебетовым картам. При совершении безналичных операций в период с 1 сентября по неопределенное время производится возврат средств в размере 0,5% от суммы покупки.



«Для получения данного вознаграждения сумма покупок в месяц должна составлять не менее 10 000 рублей. Также следует обратить внимание на ряд операций, по которым кешбэк не начисляется», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.

Максимальная сумма вознаграждения — 2 тыс. рублей. Акция действует для держателей всех категорий карт, выпускаемых банком.