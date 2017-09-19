В Тольяттихимбанке стартовала акция «Кешбэк ТХБ» по дебетовым картам. При совершении безналичных операций в период с 1 сентября по неопределенное время производится возврат средств в размере 0,5% от суммы покупки.
«Для получения данного вознаграждения сумма покупок в месяц должна составлять не менее 10 000 рублей. Также следует обратить внимание на ряд операций, по которым кешбэк не начисляется», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.
Максимальная сумма вознаграждения — 2 тыс. рублей. Акция действует для держателей всех категорий карт, выпускаемых банком.
АО «Тольяттихимбанк» — средний по размеру активов региональный банк, принадлежащий предпринимателю Сергею Махлаю (100%), возглавляющему совет директоров ОАО «Тольяттиазот». Банк ориентирован преимущественно на кредитование и обслуживание местных промышленных предприятий (в том числе аффилированных с собственником), а также их сотрудников. Основными источниками фондирования выступают средства юрлиц и собственный капитал.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 18,48 млрд рублей (158-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,37 млрд, кредитный портфель — 8,52 млрд, обязательства перед населением — 1,04 млрд.