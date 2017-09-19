Совокупные активы банковской системы за август по кредитным организациям, раскрывающим свою отчетность, показали значительное увеличение — на 624,7 млрд рублей — и на 1 сентября составили 79,1 трлн рублей. Таковы данные финансового рейтинга Банки.ру.

Отметим, что наибольшее увеличение — как абсолютное, так и относительное — показали «гиганты» рынка: активы банков, входящих в топ-10, выросли на 1,16% при среднем значении по банковской системе 0,8%. По итогам августа 2017 года прирост активов наблюдался у 296 кредитных организаций, или 53% от представленных в рэнкинге.

Из ста «топовых» банков значительный прирост в абсолютном значении показали пять: «ФК Открытие» (+327,8 млрд рублей), «Национальный Клиринговый Центр» (+187,4 млрд), Альфа-Банк (+114,4 млрд), ВТБ Банк Москвы (+58,3 млрд) и Россельхозбанк (+41,7 млрд).

Лидерами по приросту активов в относительном значении стали «ФК Открытие» (+14,1%), Росгосстрах Банк (+13,8%), Сургутнефтегазбанк (+10,5%), Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC, плюс 9%) и Почта Банк (+8,5%).



За август 2017 года сокращение активов продемонстрировали 257 кредитных организаций, или 46% от представленных в рэнкинге.

Среди банков, входящих в топ-100, лидерами по оттоку активов в абсолютном значении стали Газпромбанк (-115,1 млрд рублей), Бинбанк (-54,7 млрд), БКС — Инвестиционный Банк (-32,9 млрд), Московский Кредитный Банк (-19,3 млрд) и «Национальный Расчетный Депозитарий» (-17 млрд рублей).

Лидерами по оттоку активов в относительном значении стали БКС — Инвестиционный Банк (-37,8%), Дойче Банк (-14,5%), «Национальный Расчетный Депозитарий» (-10,8%), Банк Сберегательно-кредитного сервиса (-10,8%) и «ЦентроКредит» (-10%).