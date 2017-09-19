Премьер России Дмитрий Медведев считает, что развитие цифровой экономики — это вопрос национальной безопасности.

«Эффективная экономика сегодня не может не быть цифровой. Это не только требование времени, это вопрос конкурентоспособности нашей страны, ее национальной безопасности. Поэтому недавно мы приняли программу развития цифровой экономики. Качественные изменения затронут бизнес и государственное управление, городское хозяйство, здравоохранение и образование», — говорится в телеграмме главы Кабмина, направленной гостям и участникам цифрового саммита IoT World Russia Summit.

По словам премьера, в России предстоит серьезно модернизировать информационную инфраструктуру, настроить правовой режим так, чтобы он помогал развитию высокотехнологичных компаний, а также подготовить специалистов, которые смогут создавать конкурентоспособные продукты и сервисы.

«Интернет и электронные услуги уже стали привычными. Онлайн-сервисы, новые средства коммуникации, системы хранения и обработки информации делают нашу жизнь интереснее и удобнее. Помогают ориентироваться в мире, который меняется каждый день. Дают людям больше возможностей для развития и самореализации», — считает Медведев.