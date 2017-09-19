РусЮгбанк понизил ставки по трем рублевым вкладам на 0,25 процентного пункта.
«Русский Южный Пенсионерам» (от 1 тыс. рублей на 370 дней) открывается под 7% годовых. Пополнение не предусмотрено.
Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
«Русский Южный только для Вас» (от 1,5 тыс. рублей на 190 дней) и «Русский Южный Пенсион» (от 1 тыс. рублей на 370 дней) привлекаются под 5,75% годовых (вместо 6%).
Вклады можно пополнять. Проценты ежемесячно капитализируются.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 9,43 млрд рублей (214-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,70 млрд, кредитный портфель — 6,12 млрд, обязательства перед населением — 4,90 млрд.