РусЮгбанк понизил ставки по трем рублевым вкладам на 0,25 процентного пункта.

«Русский Южный Пенсионерам» (от 1 тыс. рублей на 370 дней) открывается под 7% годовых. Пополнение не предусмотрено.

Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Русский Южный только для Вас» (от 1,5 тыс. рублей на 190 дней) и «Русский Южный Пенсион» (от 1 тыс. рублей на 370 дней) привлекаются под 5,75% годовых (вместо 6%).

Вклады можно пополнять. Проценты ежемесячно капитализируются.

РусЮгбанк ПАО «КБ «РусЮгбанк» — небольшой по размеру активов региональный финансовый институт, зарегистрированный в Волгоградской области. Банк специализируется преимущественно на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании местных коммерческих организаций, а также на привлечении средств населения во вклады.
На сегодняшний день единственным акционером кредитного учреждения выступает АО «Банк «Национальный стандарт» (99,97%), владельцем которого является Лев Кветной. На акционеров-миноритариев приходится 0,03%.


По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 9,43 млрд рублей (214-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,70 млрд, кредитный портфель — 6,12 млрд, обязательства перед населением — 4,90 млрд.