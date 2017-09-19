Совокупный кредитный портфель банковской системы РФ (по кредитным организациям, раскрывающим свою отчетность) показал умеренное увеличение за август 2017 года — на 252,4 млрд рублей, составив на 1 сентября 44,2 трлн, свидетельствуют данные финансового рейтинга Банки.ру. При этом наибольшее увеличение продемонстрировали кредитные организации, входящие в десятку крупнейших: их показатели увеличились на 0,86% при среднем росте по банковской системе на 0,57%.

Согласно отчетности банков по РСБУ, их совокупный корпоративный кредитный портфель увеличился на 67,3 млрд рублей, или 0,21%. Объем портфеля кредитов, выданных юрлицам банками из первой сотни, вырос на 0,25%, или 80,5 млрд рублей.

Из топ-100 банков 54 показали увеличение корпоративного кредитного портфеля. Наиболее значительный прирост показал портфель Национального Клирингового Центра — плюс 46,9%, или 302,04 млрд рублей. Соответствующий показатель ВТБ Банка Москвы увеличился на 1,1%, или 53,2 млрд рублей. Существенную положительную динамику продемонстрировали также портфели Альфа-Банка (плюс 3,1%, или 42,2 млрд рублей), Сбербанка (плюс 0,3%, или 31,9 млрд), Промсвязьбанка (плюс 4,4%, или 26,7 млрд).

Сокращение корпоративного кредитного портфеля показали 46 кредитных организаций из входящих в топ-100, наиболее значительное — банк «ФК Открытие», уменьшивший объем выданных юридическим лицам кредитов на 263,8 млрд рублей. На 78,02 млрд рублей уменьшился объем портфеля Рост Банка. Портфель Россельхозбанка сократился на 39,7 млрд рублей, Бинбанка — на 11,4 млрд, Банка Сберегательно-кредитного сервиса — на 10,1 млрд.

Совокупный розничный кредитный портфель банков по итогам августа 2017 года показал умеренный рост на 1,65%, или 185,1 млрд рублей. Объем кредитов, выданных физическим лицам топ-сотней банков, увеличился на 1,72%, или 188,9 млрд рублей.

Из топ-100 банков 77 показали рост объема розничного кредитного портфеля. Наиболее значительное увеличение было у Сбербанка — плюс 1,6%, или 72,8 млрд рублей. Портфель банка ВТБ 24 увеличился на 1,99%, или 34,2 млрд рублей, Почта Банка — на 6,6%, или 10,7 млрд, Газпромбанка — на 2,5%, или 8,1 млрд, базирующегося в Костроме Совкомбанка — на 6,3%, или 6,5 млрд рублей.



Сокращение розничного портфеля показали 23 кредитные организации из топ-100. В абсолютном значении наибольшее сокращение продемонстрировали свердловский СКБ-Банк (минус 1,8 млрд рублей), Рост Банк (минус 1,4 млрд), Бинбанк (также минус 1,4 млрд), свердловский ВУЗ-Банк (минус 0,6 млрд), банк «ФК Открытие» (минус 0,5 млрд рублей).

