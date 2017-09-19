Банк «КОР» снизил ставки по вкладам в рублях.
Доходность депозита «Двойная выгода» составит 6,7% (вместо 7%), при этом в осенние месяцы 2017 года ставка увеличивается до 7,5% годовых. «Срочный» также открывается под 6,7% годовых (вместо 7%).
Проценты по этим двум вкладам выплачиваются в конце срока.
«Солнечный» можно оформить под 5—6,5% годовых (ранее — под 5—6,8%). Проценты ежемесячно капитализируются.
Минимальная сумма всех депозитов составляет 5 тыс. рублей.
Доходность вклада «Рантье» (от 10 тыс. рублей) составит 5,5—6,5% годовых (прежде — 5,8—6,8%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
Срок всех депозитов составляет 367 дней. Все они пополняемые.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 1,87 млрд рублей (416-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,47 млрд, кредитный портфель — 0,55 млрд, обязательства перед населением — 0,48 млрд.