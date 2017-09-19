Банк «КОР» снизил ставки по вкладам в рублях.

Доходность депозита «Двойная выгода» составит 6,7% (вместо 7%), при этом в осенние месяцы 2017 года ставка увеличивается до 7,5% годовых. «Срочный» также открывается под 6,7% годовых (вместо 7%).

Проценты по этим двум вкладам выплачиваются в конце срока.

«Солнечный» можно оформить под 5—6,5% годовых (ранее — под 5—6,8%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма всех депозитов составляет 5 тыс. рублей.

Доходность вклада «Рантье» (от 10 тыс. рублей) составит 5,5—6,5% годовых (прежде — 5,8—6,8%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Срок всех депозитов составляет 367 дней. Все они пополняемые.