Совокупная просроченная задолженность по кредитному портфелю банковской системы за август по кредитным организациям, раскрывающим свою отчетность, показала умеренное снижение — на 18,2 млрд рублей — и на 1 сентября составила 2,7 трлн рублей. На начало сентября 2017 года доля совокупной просроченной задолженности в кредитном портфеле составила 6,2%. Таковы данные финансового рейтинга Банки.ру.



За август 2017 года сокращение просроченной задолженности продемонстрировали 244 кредитные организации, или 43,6% от представленных в рэнкинге.

Среди банков, входящих в топ-100, лидерами по сокращению просроченной задолженности в абсолютном значении стали Альфа-Банк (-6,3 млрд рублей), «ФК Открытие» (-6,1 млрд рублей), Сбербанк России (-3,9 млрд рублей), ВТБ Банк Москвы (-2,6 млрд рублей) и Бинбанк (-1,95 млрд рублей).

Лидерами по сокращению просроченной задолженности в относительном значении стали банк «Гарант-Инвест» (-22,5%), СКБ-Банк (-18,3%), Бинбанк (-9,6%), «Ренессанс Кредит» (-9,2%) и Росэксимбанк (-6,5%).

По итогам августа рост просроченной задолженности зафиксирован у 216 кредитных организаций, или 38,6% от представленных в рэнкинге.

Из ста «топовых» банков значительный рост в абсолютном значении показали пять: ВТБ 24 (+3,1 млрд рублей), «Пересвет» (+2,4 млрд), Фондсервисбанк (+1,2 млрд), «Восточный» (+0,6 млрд) и ББР Банк (+0,6 млрд).

Лидерами по росту просроченной задолженности в относительном значении стали ББР Банк (+61,9%), «Московское Ипотечное Агентство» (+19,6%), Генбанк (+9,4%), «ДельтаКредит» (+7,97%) и Плюс Банк (+5,8%).