Компания ABBYY представила два новых продукта для удаленной идентификации пользователей. С их помощью можно удаленно распознавать данные паспорта, подтвердить личность клиента по селфи и проверить подлинность его документов. Компания продемонстрировала работу решений на II конференции о трансформации клиентских операций для банков ABBYY Digital Banks.



«Вместе решения обеспечивают наиболее безопасную дистанционную проверку личности пользователя. Благодаря этому можно удаленно регистрировать клиентов, открывать счета, оформлять сделки и подтверждать трансакции, не рискуя совершить такие операции по поддельному или украденному документу», — говорится в материалах компании.

Первое решение создано ABBYY в партнерстве с компанией VisionLabs, разработчиком программного обеспечения для распознавания лиц. Для удаленной идентификации клиенту достаточно навести камеру устройства на паспорт или другое удостоверение личности и посмотреть в камеру. Технология ABBYY Real-Time Recognition извлекает фотографию и распознает текст из документа. Технология VisionLabs Photo Maker, которая является частью решения, позволяет за несколько секунд выбрать лучший снимок лица в видеопотоке. Для повышения уровня безопасности в продукт встроен также liveness-детектор. Во время проверки система предлагает пользователю моргнуть и анализирует видеопоток, предотвращая вход в мобильное приложение банка или подтверждение операции поддельным лицом — по фото или записанному видео с лицом клиента. Решение сравнивает лицо пользователя с его фотографией в документе и определяет процент схожести двух изображений. При положительном результате система отправляет уведомление об успешном прохождении проверки.

Также ABBYY представила прототип решения, которое проверяет подлинность паспорта или других удостоверений личности. Прототип разработан в партнерстве с компанией-специалистом в области технологий для цифровой безопасности бизнеса. Для прохождения проверки клиенту нужно навести камеру смартфона на страницу документа. Технология за несколько секунд извлекает изображения и текст, а затем в зависимости от типа документа отправляет его на проверку по ряду текстовых и графических параметров. Например, система может определить подделку паспорта по цветному орнаменту, напечатанному на фотографии, и узорам на страницах документа. Возможна автоматическая загрузка результатов верификации и данных о клиенте в информационные системы.