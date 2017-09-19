Челябинвестбанк уменьшил ставки по вкладам в рублях.
Так, «Дальновидный» (от 10 тыс. рублей на три года) открывается под 6,6—7,4% годовых (ранее — под 6,9—7,7%).
«Накопительный» (от 10 тыс. рублей, сроки — один, два, три, четыре, шесть, девять месяцев, один год, 555 и 777 дней) привлекается под 5,1—7% годовых (прежде — под 5,1—7,3%), «Накопительный Platinum» (от 100 млн рублей на месяц) — под 7,3% (ранее — под 7,5%), «Накопительный Gold» (от 30 млн рублей на месяц) — под 7% (ранее — под 7,2%), «Накопительный Silver» (от 10 млн рублей на месяц) — под 6,8% (прежде — под 7%), «Накопительный Bronze» (от 3 млн рублей на месяц) — под 6,3% (вместо 6,5%).
«Золотой максимум» оформляется на год под 6,9% (ранее — под 7,2%), «Прогресс» — на 1 111 дней под 7,3% годовых (вместо 7,6%). Минимальный первоначальный взнос — 10 тыс. рублей.
«Срочный» (от 10 тыс. рублей, сроки — один, два, три, четыре, шесть, девять месяцев, один год, 555 и 777 дней) привлекается под 5,7—6,8% годовых (прежде — под 5,7—7,1%). Ставка по «Срочному+» (от 100 тыс. рублей на 1 111 дней) составляет 7,3% годовых (вместо 7,6%).
Проценты по всем вышеперечисленным депозитам выплачиваются в конце срока.
Вклад с ежемесячной выплатой процентов «Рента» (от 10 тыс. рублей, сроки — три, шесть, девять месяцев, год, 555 и 777 дней) открывается под 6—7,1% годовых (ранее — под 6—7,4%).
Вклады с ежемесячной капитализацией процентов «Пенсионный» (от 5 тыс. рублей, сроки — два, три, четыре, шесть, девять месяцев, год, 555 и 777 дней) и «Призовой» (от 10 тыс. рублей на год, 1 111 дней) доступны под 5,1—6,8% годовых (вместо 5,1—7%) и 6,1—6,8% (вместо 6,4—7,1%) соответственно.
Все вклады можно пополнять, кроме «Золотого максимума», «Срочного», «Срочного+» и «Ренты».
ПАО «Челябинвестбанк» — крупный по размеру активов региональный банк с хорошо развитой сетью подразделений и универсальным бизнесом. Ключевыми направлениями деятельности являются кредитование физических и юридических лиц, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, обслуживание счетов корпоративных клиентов, операции с ценными бумагами и на валютном рынке, привлечение средств граждан во вклады. Основными источниками фондирования выступают средства физических и юридических лиц.
На текущий момент бенефициарами банка выступают член правления Кирилл Середкин и члены его семьи (Инна Середкина и Людмила Назарец), которые совокупно контролируют 31,1% акций банка, а также семь физических лиц, владеющих по 8,45%: члены правления Игорь Юдович, Евгений Рачилов, Дмитрий Пискунов, Алексей Люков, Владимир Вацурин, председатель совета директоров Татьяна Васик, председатель правления и член совета директоров Сергей Бурцев. Член правления и совета директоров Галина Чурина владеет 4,22% акций, миноритариям принадлежит 5,53%.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 50,03 млрд рублей (96-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 7,34 млрд, кредитный портфель — 19,94 млрд, обязательства перед населением — 22,87 млрд.