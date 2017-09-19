Глава МЭР Максим Орешкин сравнил текущую ситуацию в экономике России с развитием американской экономики в первой половине 1980-х годов, когда в США была достигнута низкая и устойчивая инфляция, и это открыло дорогу положительному кредитному циклу, который длился 27 лет. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.



«Общий уровень долговой нагрузки в российской экономике довольно низкий. И вполне можно ожидать длинного кредитного цикла. Здесь задача у правительства и ЦБ — сделать так, чтобы кредитный цикл был позитивным для экономического роста. Это означает больше концентрации на корпоративном и инвестиционном кредитовании, развитие таких инструментов, как ипотека», — отметил он.

«Сейчас если посмотреть на ключевые показатели, то экономика уже устойчивая, инфляция, по последним данным, на уровне 3,3%. Мы ожидаем, что в ближайшие три года экономический рост будет не ниже 2%, инфляция — на целевом уровне, который был обозначен Банком России», – сказал Орешкин.

Максим Орешкин также отметил, что те компании, которые инвестировали в 2014—2015 годах, сейчас находятся в выгодной позиции с точки зрения будущей конкуренции. «Их инвестиции сейчас заканчиваются конкретными производствами и бизнесами, и они в полной мере могут воспользоваться ситуацией — экономическим ростом, который начался в России. При этом инвестировать еще не поздно», — подчеркнул он.