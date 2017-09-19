Энерготрансбанк снизил ставку по потребительским кредитам на 1,5 процентного пункта.



Теперь по программе «ЭТБ — деньги» ставка варьируется от 16% до 16,5% годовых. При отказе от личного страхования ставка увеличится на 1,5 п. п. Сотрудникам бюджетной сферы кредит выдается под 15% годовых. Обеспечение не требуется. Сумма кредита может достигать 1 млн рублей.

Тариф «ЭТБ — солидные деньги» позволяет получить от 500 тыс. до 5 млн рублей под залог движимого или недвижимого имущества. Процентная ставка составляет 14% годовых, а для работников бюджетной сферы — 13% годовых. При отказе от личного и/или имущественного страхования ставка вырастет на 1 п. п. за каждый вид страхования. По кредитам в сумме от 1,5 млн рублей имущественное страхование является обязательным.

«Ставки действительны при подтверждении дохода справкой по форме 2-НДФЛ, в случае представления другого документа размер процента увеличится на 0,5 процентного пункта. Для сотрудников бюджетной сферы надбавки за отказ от страхования не применяются», — уточняет ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Клиенты пенсионного возраста могут воспользоваться программой «ЭТБ — деньги для пенсионеров» и получить кредит без обеспечения под 15,5—16,5% годовых. В случае отказа от личного страхования ставка увеличится на 2 п. п. Сумма кредита ограничена 500 тыс. рублей.

Финансирование предоставляется на срок до пяти лет. Комиссия за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимается.