Объем задолженности кредитных организаций перед Банком России по операциям РЕПО значительно вырос по итогам августа 2017 года — на 360,3 млрд рублей, или 74,5%, составив на 1 сентября 843,6 млрд рублей, свидетельствуют данные, размещенные на сайте ЦБ.

Наиболее значительный прирост объема привлеченных межбанковских кредитов в рамках РЕПО на 1 сентября 2017 года в абсолютном значении показали банк «ФК Открытие» (плюс 358,04 млрд рублей), Альфа-Банк (плюс 29,9 млрд), Росгосстрах Банк (плюс 10,9 млрд). Пятерку лидеров по данному направлению замыкают два кредитных учреждения с менее значительными объемами привлечения — санкт-петербургский банк «Александровский» и базирующийся во Владивостоке Солид Банк, задолженность которых на 1 сентября 2017 года увеличилась на 0,6 млрд и 0,5 млрд рублей соответственно.

Наибольший прирост объема привлеченных МБК в рамках операций РЕПО в относительном значении показали «Александровский» (плюс 171,3%), «Открытие» (плюс 110,6%), Московский Кредитный Банк (плюс 72,4%), за которыми с большим отрывом следуют, замыкая пятерку, Московский Индустриальный Банк и Абсолют Банк, чья задолженность на 1 сентября 2017 года увеличилась на 1,1% и 0,9% соответственно.

Наиболее заметно уменьшили объем задолженности по привлеченным МБК в рамках операций РЕПО в абсолютном значении Бинбанк (минус 17,7 млрд рублей), Банк Сберегательно-Кредитного Сервиса (минус 11,03 млрд), «Российский Капитал» (минус 4,5 млрд), Международный Банк Санкт-Петербурга (минус 2,2 млрд) и «РЕСО Кредит» (минус 0,9 млрд).



Лидерами по сокращению объема задолженности по привлеченным МБК в рамках операций РЕПО в относительном выражении стали петербургский СИАБ (минус 75,3%), МБСП (минус 72,9%), Московский Нефтехимический Банк (минус 60,8%), банк «Воронеж» (минус 55,7%) и Банк Жилищного Финансирования (минус 55,3%).