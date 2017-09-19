Ирак и другие страны — участники ОПЕК выступили с предложением увеличить сокращение добычи нефти еще на 1% в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра нефти Ирака Джаббара ал-Луаиби.



Со своей стороны пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данное предложение, сказал, что пока не будет говорить о позиции Москвы.

«Не могу ее (российскую позицию) сейчас сформулировать. И не буду», — передает его слова ТАСС.

Страны ОПЕК (кроме Ливии, Нигерии и Ирана) в ноябре 2016-го решили снизить среднесуточную добычу с начала 2017 года на 1,2 млн баррелей до 32,5 млн баррелей.