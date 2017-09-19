ЦБ установил официальные курсы валют на 20 сентября. Курс доллара повысился на 47,51 копейки, составив 58,0993 рубля (57,6242 рубля на 19 сентября). Курс евро увеличился на 92,71 копейки, до 69,6785 рубля (68,7514 рубля на 19 сентября).



Курс рубля снизился против евро и доллара в ожидании итогов двухдневного заседания ФРС по денежной политике. Как ожидается, 20 сентября глава ФРС Джаннет Йеллен примет историческое решение о начале сокращения баланса (4,5 трлн долларов), уточняет начальник управления казначейства РосЕвроБанка Алексей Коротовских.

«В результате программу выкупа активов продолжат лишь ЕЦБ и Банк Японии. Однако с учетом того, что ФРС до конца года может изымать с рынка ликвидность объемом в 50 миллиардов долларов в месяц, можно будет говорить о завершении стимулирующей политики в глобальных масштабах», — поясняет эксперт.

Этот фактор будет оказывать существенное давление на развивающиеся валюты, в том числе и рубль, указывает он.

Перед заседанием ФРС рубль будет торговаться, оглядываясь на динамику цен на сырую нефть, а также на спрос на ОФЗ со стороны нерезидентов, продолжает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

«Рубль накануне пробил 58 за доллар, несмотря на то, что нефть находится выше 55,5 доллара за баррель Brent. Во вторник умеренное падение продолжилось, и это несмотря на все позитивные факторы», — комментирует Коротовских. Все дело в том, объясняет он, что нефть так и не смогла добраться до 56 долларов, а ураганы в США больше не угрожают нефтяному сектору, при этом спрос, как ожидается, в ближайшее время будет снижаться.

«Судя по всему, коррекция в нефти уже назрела, и это понимают трейдеры. Поэтому пока для рубля есть возможность продолжить падение», — резюмирует эксперт.

Между тем, добавляет он, фактор решения ЦБ РФ по ключевой ставке уже отыгран, поэтому ближе к концу недели рубль будет укрепляться. «Этому поспособствуют зарубежные спекулянты, наращивающие позиции в рублевых активах, а также приближение налогового периода», — поясняет представитель РосЕвроБанка.

Но до того, как укрепление продолжится, рубль вполне может упасть до 58,5 к доллару, допускает эксперт.