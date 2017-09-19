Европейская политика антироссийских санкций неэффективна, Брюссель должен приложить усилия для того, чтобы Москва оставалась стратегическим партнером ЕС, заявил постоянный секретарь МИД Кипра (замглавы МИД) Александрос Зенон.

«Мы никогда не считали, что санкции — это самоцель, кроме того, с другой стороны, они оказались неэффективными. Россия должна быть стратегическим партнером Евросоюза по ряду международных вопросов», — заявил Зенон.

Политик также отметил, что ЕС необходимо найти решение, позволяющее сохранять отношения с РФ.

«Мы должны найти способы поддержания каналов связи с российскими властями и постепенно прийти к политическому решению, которое позволит нам сохранить отношения с Россией», — заявил дипломат.