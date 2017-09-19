Выплаты страховых компаний по страховым случаям в связи с ураганом «Ирма» могут составить от 25 млрд до 50 млрд долларов. Такую оценку приводит агентство Fitch Ratings, уточняя, что в краткосрочной перспективе эти выплаты приведут к существенному снижению прибыли страховых и перестраховочных компаний, ведущих деятельность на рынке американского штата Флорида. Однако убытки, связанные с «Ирмой», не окажут настолько сильного негативного влияния на достаточность капитала рейтингуемых агентством компаний, чтобы привести к снижению рейтингов в ближайшее время, говорится в специальном докладе Fitch.

Там указывается, что для перестраховщиков и некоторых крупных страховщиков с диверсифицированным портфелем, действительно, актуален риск того, что потери сезона ураганов 2017 года вкупе с уже понесенными значительными убытками из-за ураганов «Ирма» и «Харви» могут привести к чистому убытку, который негативно отразится на капитале и окажет влияние на рейтинги.

«На перестраховщиков придется значительная доля убытков от «Ирмы», но рынок перестрахования хорошо подготовлен к существенным убыткам от ураганов, частично благодаря отсутствию ураганов подобного масштаба на побережье в течение 11 лет, предшествовавших «Ирме», — отмечает директор Fitch Крис Граймс.

Как следует из доклада Fitch, на компании, специализирующиеся на имущественном страховании, приходится примерно 64% рынка страхования жилой недвижимости в штате Флорида, по оценкам агентства на конец 2016 года; доля росла в последние годы за счет контрактов, которые ранее покрывались государственным страховщиком Citizens Property Insurance Corp. В истории большинства этих организаций «Ирма» — первый крупный обрушившийся на побережье ураган. Поскольку убытки от «Ирмы», как ожидается, будут меньше, чем предполагалось ранее, потери большинства этих компаний вряд ли окажутся больше лимитов по программам перестрахования рисков, связанных со стихийными бедствиями.



В обзоре Fitch также говорится о рисках для инвесторов в рынок капитала. Имущественные риски часто переводятся на рынок ценных бумаг с помощью различных инструментов секьюритизации страховых рисков. По оценке Swiss Re Capital Markets, около 45% так называемых катастрофных облигаций, находящихся в обращении, связаны с атмосферными явлениями во Флориде, а на подобные стихийные бедствия в целом по США приходится более 60%.

