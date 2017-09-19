Россвязь изучает возможность создания базы данных кодов IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования) использующихся в России мобильных телефонов. База IMEI потенциально может использоваться для блокировки устройств, которые были украдены либо ввезены в Россию нелегально, пишет «Коммерсант».



Единая информационная база данных IMEI должна сыграть ключевую роль в проекте Россвязи по регулированию оборота мобильных телефонов. База будет содержать белые и черные списки IMEI, а также абонентский номер или идентификатор сим-карты, либо то и другое. Этот набор информации позволит однозначно идентифицировать устройства, что исключит вероятность ошибочной блокировки телефонов с дублирующимися IMEI, «если такая блокировка будет необходима», считают в Россвязи.

Реестр IMEI может быть создан на основе инфраструктуры подведомственного Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС), полагают в Россвязи. ЦНИИС также выступает оператором базы данных перенесенных при смене абонентами оператора номеров. Гендиректор ЦНИИС Андрей Грязев отметил, что институт изучает проект базы IMEI с 2015 года. Его заказчиком может выступить Федеральная таможенная служба, Минкомсвязи, Минпромторг или силовые ведомства, полагает он.

Основная цель такой базы данных — запрет на использование краденых, контрафактных, нелегально ввезенных в Россию мобильных телефонов, говорится в презентации проекта Россвязи. Там отмечается, что такие базы уже созданы в США, Великобритании, Индии. ЦНИИС предлагает обеспечить финансирование создания базы данных IMEI за счет субсидий из федерального бюджета.

Стоимость и сроки ее создания зависят от требуемого функционала и серверных мощностей.

По словам Грязева, есть несколько сценариев внесения данных в базу IMEI — например, телефоны могут заноситься туда при первой регистрации в Сети. По его словам, это позволит проверить, ввозился ли аппарат в Россию легально. «Если мобильный ввезен нелегально, продавцу присылается уведомление. Если законодатель скажет, возможна блокировка аппарата уполномоченными организациями. Может быть, покупателю дадут месяц-два на легализацию и оформление», — полагает Грязев.

По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), дублированные IMEI содержат 5–10% телефонов в России. Грязев подчеркнул, что «абсолютно не согласен» с перспективой блокировки всех таких телефонов. «В этом случае на 99% мы накажем людей, а надо наказывать недобропорядочных игроков рынка», — поясняет он.