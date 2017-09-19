ЮниКредит Банк изменил тарифы по картам, выпускаемым в пакете услуг.

Карты Visa Classic+ и Masterсard Standard+ открываются в пакете услуг Classic. Ранее стоимость обслуживания карт составляла 100 рублей в месяц, сейчас —150 рублей. При этом появилась возможность бесплатного обслуживания. Указанная плата не взимается при выполнении одного из условий: поддержание среднемесячных остатков на текущих счетах и вкладах свыше 100 тыс. рублей, поддержание остатков свыше 30 тыс. рублей и одновременно совершение покупок по карте от 10 тыс. рублей в месяц или совершение покупок на сумму от 30 тыс. рублей в месяц.

Новые клиенты, оформившие заявку на выпуск или переоформление карты в пакете Gold после 28 августа, также получили возможность не платить за обслуживание карты, если среднемесячные остатки на счетах свыше 400 тыс. рублей или средняя сумма остатков составляет от 100 тыс. рублей, а сумма покупок — от 20 тыс. рублей в месяц. Плата за обслуживание не взимается и при безналичном обороте по карте свыше 50 тыс. рублей в месяц. Если ни одно из условий не выполняется, взимается плата 500 рублей в месяц.

Также по «золотым» картам изменился процент cash back. Сейчас клиент получает возмещение 1% от суммы покупок до 50 тыс. рублей в месяц, 2% (ранее — 3%) на сумму трат от 50 тыс. до 100 тыс. рублей и 3% (ранее — 5%) на сумму, превышающую 100 тыс. рублей. Максимальная сумма вознаграждения в месяц — 3 тыс. рублей.

Остальные условия предоставления и обслуживания карт в рамках указанных пакетов услуг остались без изменений. «Возможность снизить плату за использование пластика или вовсе ее отменить можно рассматривать как положительные изменения. Предлагаемые для этого условия являются выполнимыми для многих клиентов», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.