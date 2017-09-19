Скрытые «плохие» долги в банковской системе могут достигать 5 трлн рублей. Об этом сообщила главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова.



«Если мы говорим про официальный просроченный кредит, то это около 3 триллионов, но есть еще вот эти оценки скрытых «плохих» кредитов на данный момент. По моим представлениям, это еще порядка 5 триллионов рублей. Это как кредиты 2014—2015 годов, так и, собственно, ожидаемые проблемные кредиты 2016—2017 годов. И это связано с тем, что восстановление экономики очень и очень медленное», — сказала Орлова на конференции «Плохие» банковские долги как инструмент создания стоимости».

По ее словам, кредитный рост сейчас не поможет банкам решить проблему «плохих» долгов.

«То есть эти «плохие» кредиты и проблемные кредиты придется признавать и списывать», — указала Орлова.