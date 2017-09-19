Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту неправомерной деятельности КПК «Сибирский фонд сбережений» и хищения денежных средств, переданных в кооператив гражданами в качестве сбережений. Об этом говорится в сообщении, опубликованном накануне на сайте ведомства.

КПК «Сибирский фонд сбережений» был зарегистрирован в Красноярске по адресу: ул. Карла Маркса, д. 93. Установлено, что пайщиками КПК за период его функционирования стали 2 599 лиц, общая сумма привлеченных кооперативом денежных средств составила 1,181 млрд рублей.

Предполагалось, что для обеспечения возвращения членам кредитного кооператива их сбережений и процентов руководство должно было осуществлять в анализируемый период предпринимательскую деятельность, результатом которой должна была явиться прибыль. Вместе с тем в ходе проверочных мероприятий установлено, что подобная деятельность кооперативом в полной мере не велась. В деятельности КПК «Сибирский фонд сбережений» выявлены признаки финансовой пирамиды, так как исполнение кооперативом обязательств перед пайщиками в большинстве случаев обеспечивалось за счет вновь привлеченных денежных средств пайщиков.

На сегодняшний день задолженность кооператива перед пайщиками превышает 66 млн рублей.

В связи с изложенным Прокуратура Центрального района Красноярска усмотрела в действиях руководства кооператива признаки состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, — мошенничества, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере, в связи с чем 14 августа 2017 года собранные материалы были направлены в подразделение МВД для решения вопроса об уголовном преследовании руководства КПК «Сибирский фонд сбережений». В настоящее время по указанным материалам органами внутренних дел проводятся проверочные мероприятия.



«Органы прокуратуры обращают внимание граждан на необходимость более взвешенного подхода к выбору способа сбережения своих денежных средств, в том числе при предложении кредитными кооперативами и микрофинансовыми организациями явно завышенных процентных ставок по вкладам», — отмечается в сообщении правоохранителей.

