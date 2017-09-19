Корпоративные клиенты Русского Международного Банка успели вывести практически все свои средства до отзыва лицензии (4 сентября 2017 года). Об этом свидетельствуют данные отчетности, размещенной на сайте Банка России.

Согласно отчетности, объем средств на счетах и депозитах юридических лиц за август сократился с 1,3 млрд рублей до 150 млн, снизившись почти на 90%. Корпоративные клиенты банка выводили средства как со счетов до востребования, так и со срочных депозитов.

Физические лица, составлявшие основу ресурсной базы банка, успели забрать только 4,1 млрд рублей, или 46% от общего объема вкладов. На последнюю отчетную дату (1 сентября 2017 года) в банке находилось 11,1 млрд рублей средств физлиц.

Русский Международный Банк в середине июля 2017 года объявил, что готовится к смене собственников. На тот момент банк контролировал сенатор Виталий Богданов (10%), совладелец девелоперской компании RB Invest Алексей Курочкин (10,3%), а также родственница сенатора Александра Шишкина Анастасия (19,9%). 1 августа «Ведомости» написали, что банк планирует приобрести бизнесмен Владимир Антонов, крах банков которого дорого стоил нескольким странам. В самом банке эту информацию опровергали.



28 августа в СМИ появилась информация о том, что сенатор от Курской области Виталий Богданов с 24 августа больше не является владельцем 10% акций РМБ. Большую часть акций, принадлежавших Богданову (7,3%), выкупил сам банк.



Тогда же начала появляться информация о проблемах у Русского Международного Банка. Его клиенты сообщали в разделе «Народный рейтинг» портала Банки.ру, что банк не выдает вклады и проценты по ним. Это подтверждали и в кол-центре кредитной организации.

Русский Международный Банк не выдает вклады и проценты по ним Русский Международный Банк (РМБ) не выдает вклады и проценты по ним. Об этом его клиенты сообщают в разделе «Народный рейтинг» портала Банки.ру. Данную информацию подтвердили в кол-центре кредитной организации.



1 сентября Русский Международный Банк опубликовал сообщение о том, что новым стратегическим инвестором кредитной организации может стать Республиканский Банк Развития, зарегистрированный на территории Южной Осетии. А спустя три дня, 4 сентября, Банк России принял решение об отзыве лицензии у Русского Международного Банка.

Бизнес-модель банка в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, в том числе нерезидентов, связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, пояснял регулятор. До этого Банк России неоднократно применял в отношении Русского Международного Банка меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводились ограничения и один раз – запрет на привлечение вкладов населения, сообщала пресс-служба ЦБ.