В последние месяцы первые лица государства заявляют о преодолении Россией рецессии и улучшают прогнозы по основным макроэкономическим показателям, при этом большая часть занятого населения не видит позитивных сдвигов в экономике. К такому выводу пришли экономисты Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС, попросив работников массовых профессий, в том числе самозанятых граждан, оценить текущую экономическую политику страны.

Дворкович: Россия преодолела рецессию Российская экономика преодолела рецессию, в целом ситуация стабилизировалась, заявил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

Мнение о том, что в экономике происходит, скорее, ухудшение ситуации и даже заметный спад, разделили 43,1% респондентов. 25,7% считают, что ничего не изменилось, 25,8% увидели в ней признаки улучшения или заметного подъема. Полученные данные сильно отличаются от результатов опроса 2002 года, проведенного после затяжного кризиса 90-х годов, подчеркивают авторы исследования. Тогда, по их словам, среди населения росли позитивные настроения в отношении направления развития экономики, но сейчас превалируют негативные ожидания.



Негативную позицию в отношении экономики формируют падение реальных доходов населения, рост цен на товары и услуги на протяжении последних трех лет и существование обширного теневого рынка труда, объясняют авторы исследования. Так, по данным Росстата, несмотря на рост ВВП и замедление инфляции с начала года, реальные располагаемые доходы населения с февраля по май непрерывно сокращались, а доля участников теневого рынка, по данным РАНХиГС, к апрелю достигла рекордных 44,8% от общего числа занятых граждан.

По мнению подавляющего большинства опрошенных (86,1%), для нормализации ситуации в экономике государство должно так или иначе изменить экономическую политику. Из них 42,5% считают, что изменения должны быть существенными, 22,5% — небольшими, а 21,1% убеждены в необходимости полного изменения курса экономической политики. И только 3,5% респондентов абсолютно уверены в том, что текущую политику следует продолжать в неизменном виде.

Экономическая политика государства не всегда понятна населению, показывают данные опроса. Менее половины работающих граждан (46,7%) представляют цели и смысл действующей экономической политики. Примерно столько же (44,5%) не вполне понимают действия государства в экономике.

«Если первую группу составляют граждане с более высоким материальным достатком, чаще всего работающие в официальном секторе экономики, то вторая группа — их полная противоположность. Работникам данной группы присущ более низкий достаток и, как правило, работа на теневом рынке труда», — объясняют авторы исследования. При этом в динамике ситуация выглядит оптимистичнее, замечают они. Так, с 2014 года выросла доля тех, кто, с их точки зрения, представляет цели и смысл экономической политики, и сократилась доля тех, кто действий государства не понимает.