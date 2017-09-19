Уральский Банк Реконструкции и Развития снизил ставки по депозитам юрлиц в рублях.
По депозиту «Гибкий» ставка уменьшена на 0,35—1,3 процентного пункта, по вкладу «Гибкий онлайн» — на 0,3—1,5 п. п. Теперь средства размещаются под 7—7,7% годовых и 7,2—7,7% годовых соответственно.
Срок — от 61 до 367 дней. Минимальная сумма размещения — 300 тыс. рублей (онлайн — 100 тыс. рублей).
Депозит можно пополнять, а также совершать расходные операции. Возможно льготное досрочное расторжение договора. Выплата процентов — ежемесячно или в конце срока.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 402,28 млрд рублей (24-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 26,22 млрд, кредитный портфель — 104,72 млрд, обязательства перед населением — 159,56 млрд.