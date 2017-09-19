Уральский Банк Реконструкции и Развития снизил ставки по депозитам юрлиц в рублях.

По депозиту «Гибкий» ставка уменьшена на 0,35—1,3 процентного пункта, по вкладу «Гибкий онлайн» — на 0,3—1,5 п. п. Теперь средства размещаются под 7—7,7% годовых и 7,2—7,7% годовых соответственно.

Срок — от 61 до 367 дней. Минимальная сумма размещения — 300 тыс. рублей (онлайн — 100 тыс. рублей).

Депозит можно пополнять, а также совершать расходные операции. Возможно льготное досрочное расторжение договора. Выплата процентов — ежемесячно или в конце срока.

Уральский Банк Реконструкции и Развития ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» — один из крупнейших банков Уральского региона, занимающий уверенные позиции в топ-50 кредитных организаций России по ключевым финансовым показателям. Основные направления деятельности — кредитование корпоративных и частных клиентов, привлечение средств граждан во вклады, работа с ценными бумагами, валютные операции. Главным источником фондирования выступают средства физических лиц.
Ключевые акционеры банка на текущий момент — уральский миллиардер, основной владелец и председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин (29,99%), руководитель Новгородского металлургического завода (входит в состав РМК) Александр Семкин (19,99%), Владимир Печененко (19,99%), Сергей Скубаков (15,86%), Ирина Гайворонская (13,28%), на миноритариев приходится 0,89% акций.


По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 402,28 млрд рублей (24-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 26,22 млрд, кредитный портфель — 104,72 млрд, обязательства перед населением — 159,56 млрд.