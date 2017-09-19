Туалеты в одном из банков и трех ресторанах Женевы засорились купюрами по 500 евро на общую сумму около 100 тыс. долларов, сообщила прокуратура, расследующая инцидент.

«Нам не так интересен мотив, как происхождение денег», — сказал представитель прокуратуры Винсент Деруан, отметив, что само по себе выбрасывание денег и засор туалета не являются преступлением.

Газета Tribune de Geneve, которая первой сообщила о необычном происшествии, указала, что сначала засорился туалет в хранилище банка UBS, а спустя несколько дней то же самое произошло в трех близлежащих кафе.

По словам Деруана, два человека согласились компенсировать расходы по расчистке канализации в ресторанах, которые отозвали жалобы в связи с произошедшим в мае инцидентом.

Пока нет никаких оснований думать, что найденные деньги — грязные, сказал Деруан.

В прошлом году ЕЦБ объявил о намерении прекратить выпуск банкнот номиналом 500 евро, поскольку они слишком часто используются в преступных схемах, в том числе при отмывании денег.

Пресс-секретарь UBS отказался от комментариев.