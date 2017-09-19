В Ижевске состоялось открытие офиса Совкомбанка, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Адрес: ул. Клубная д. 36. Режим работы: по будням — с 10:00 до 19:00, в субботу — с 10:00 до 16:00.
Для клиентов доступен весь спектр банковских услуг и продуктов для физических лиц, в том числе: вклады, потребительские кредиты, кредиты под залог имущества, автокредиты, ипотека, кредитные карты. В офисе работают два банкомата, в том числе и банкомат cash-in.
ПАО «Совкомбанк» — крупный региональный финансовый институт с широкой сетью подразделений по России, крупнейший из зарегистрированных в Костромской области. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование частных клиентов, корпоративно-инвестиционный бизнес, операции с ценными бумагами. Основными источниками фондирования выступают вклады физических лиц и средства с межбанковского рынка.
Совкомбанк находится под контролем группы российских бизнесменов, в том числе ключевых членов руководства. Основными бенефициарами Совкомбанка являются его основатели братья Сергей и Дмитрий Хотимские (в совокупности 34,40% акций), Алексей Фисун (19,03%), Михаил Клюкин (11,32%), Наталья Захарова (7,41%), председатель правления банка Дмитрий Гусев (6,68%), Фаина Балк (2,67%), Марина Яковлева (2,16%). Доли остальных акционеров не превышают 2%.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 615,52 млрд рублей (17-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 62,10 млрд, кредитный портфель — 155,96 млрд, обязательства перед населением — 269,09 млрд.