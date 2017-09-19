В Ижевске состоялось открытие офиса Совкомбанка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Адрес: ул. Клубная д. 36. Режим работы: по будням — с 10:00 до 19:00, в субботу — с 10:00 до 16:00.

Для клиентов доступен весь спектр банковских услуг и продуктов для физических лиц, в том числе: вклады, потребительские кредиты, кредиты под залог имущества, автокредиты, ипотека, кредитные карты. В офисе работают два банкомата, в том числе и банкомат cash-in.