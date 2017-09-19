Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности МТС Банка до уровня «ruВВ+». По рейтингу установлен «негативный» прогноз. С рейтинга снят статус «под наблюдением». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBBB-» с «развивающимся» прогнозом.
Снижение рейтинга обусловлено удовлетворением крупного иска в отношении АФК «Система» и связанным с этим ростом вероятности оттоков средств крупнейшей группы кредиторов банка, на которую приходится порядка трети его пассивов на 1 августа. Исполнение обязательств перед крупнейшей группой кредиторов приведет к снижению текущего запаса ликвидности.
«Вместе с тем мы отмечаем, что решение первой инстанции не является окончательным и, по информации банка, будет обжаловано в апелляционном суде. С рейтинга снят статус «под наблюдением» в связи с реализацией негативного сценария по исковому заявлению первой инстанции. Давление на рейтинг по-прежнему оказывает отрицательная рентабельность капитала. Вместе с тем агентство позитивно отмечает получение банком прибыли по итогам первого полугодия. Негативное влияние на уровень рейтинга продолжает оказывать низкое качество кредитного портфеля банка при сохранении приемлемого уровня резервирования», — отметили в RAEX.
Положительное влияние на рейтинг оказывают низкая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска и приемлемый уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности. Позитивно на рейтинг влияет приемлемый уровень устойчивости основного капитала к обесценению кредитного портфеля.
ПАО «МТС Банк» — крупный по размеру активов универсальный финансовый институт, дочерняя структура ПАО «АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Приоритетными направлениями деятельности выступают розничное и корпоративное кредитование, обслуживание счетов юрлиц, операции с ценными бумагами и на валютном рынке, межбанковское кредитование, выпуск пластиковых карт, привлечение средств граждан во вклады. Основными источниками фондирования выступают средства физических и юридических лиц. В сентябре 2012 года к МТС Банку был присоединен Далькомбанк с достаточно обширной сетью подразделений на Дальнем Востоке.
На текущий момент основным бенефициаром банка является Владимир Евтушенков, владеющий 46,14% акций общества, ПАО «Мобильные ТелеСистемы» контролирует 26,37%, Ситибанк — 12,20%, Нордеа Банк — 1,26%, Дмитрий Зубов — 0,73%, АО «ПромторгЦентр» — 0,72%, ПАО «МГТС» — 0,24%, ООО «Нотрис» — 0,22%, АО «Регион» — 0,18%, ООО «Система Телеком Активы», ЗАО «Ламинея» — по 0,15%, АО «Вымпел-С» — 0,06%. Доля в 11,58% акций распределена между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 165,09 млрд рублей (47-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 22,04 млрд, кредитный портфель — 79,62 млрд, обязательства перед населением — 69,29 млрд.