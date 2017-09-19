Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности МТС Банка до уровня «ruВВ+». По рейтингу установлен «негативный» прогноз. С рейтинга снят статус «под наблюдением». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBBB-» с «развивающимся» прогнозом.



Снижение рейтинга обусловлено удовлетворением крупного иска в отношении АФК «Система» и связанным с этим ростом вероятности оттоков средств крупнейшей группы кредиторов банка, на которую приходится порядка трети его пассивов на 1 августа. Исполнение обязательств перед крупнейшей группой кредиторов приведет к снижению текущего запаса ликвидности.

«Вместе с тем мы отмечаем, что решение первой инстанции не является окончательным и, по информации банка, будет обжаловано в апелляционном суде. С рейтинга снят статус «под наблюдением» в связи с реализацией негативного сценария по исковому заявлению первой инстанции. Давление на рейтинг по-прежнему оказывает отрицательная рентабельность капитала. Вместе с тем агентство позитивно отмечает получение банком прибыли по итогам первого полугодия. Негативное влияние на уровень рейтинга продолжает оказывать низкое качество кредитного портфеля банка при сохранении приемлемого уровня резервирования», — отметили в RAEX.

Положительное влияние на рейтинг оказывают низкая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска и приемлемый уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности. Позитивно на рейтинг влияет приемлемый уровень устойчивости основного капитала к обесценению кредитного портфеля.