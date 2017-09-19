Банк России по итогам депозитного аукциона со сроком привлечения средств одна неделя, проведенного во вторник, 19 сентября, привлек от банков 700 млрд рублей, что соответствует установленному лимиту аукциона. Предложение со стороны банков было почти в 1,6 раза выше — 1 трлн 99,6 млрд рублей.

Согласно информации на сайте регулятора, в депозитном аукционе приняли участие 240 кредитных организаций из 63 регионов. Банки предложили свои деньги под ставки от 7,8% до 8,5% годовых. Ставка отсечения составила 8,43%, средневзвешенная — 8,34%.

Напомним, что решением совета директоров ЦБ от 15 сентября ключевая ставка была снижена на 0,5 процентного пункта (с 9% до 8,5% годовых).

Банк России для регулирования ликвидности банковского сектора проводит преимущественно недельные аукционы. Тип аукциона (РЕПО или депозитный) определяется на основе прогноза ликвидности (дефицит или избыток соответственно). Первый после полуторагодового перерыва депозитный аукцион состоялся 9 августа 2016 года. Впоследствии ЦБ сообщил, что в условиях перехода к структурному профициту ликвидности в 2017 году планирует проводить по графику недельные депозитные аукционы, а в случае решения о проведении аукциона РЕПО уведомит отдельно.

Рекордный с момента возобновления депозитных аукционов в августе 2016-го объем предложения со стороны банков был зафиксирован на недельном аукционе 12 сентября этого года — 1 трлн 461,2 млрд рублей.

ЦБ с 21 июля 2017 года приступил к ежедневной публикации данных о структурном дефиците (профиците) ликвидности банковского сектора РФ. На начало дня 18 сентября (последнюю дату, на которую доступны данные на сайте ЦБ на момент опубликования этого материала) в банковском секторе был зафиксирован структурный профицит ликвидности (отрицательная разница между требованиями Банка России к кредитным организациям и требованиями банков к ЦБ) в объеме 713,9 млрд рублей.



Кроме того, 15 августа 2017 года был размещен первый выпуск купонных облигаций Банка России на 150 млрд рублей по номиналу с погашением 15 ноября 2017-го, спрос превысил 173,5 млрд рублей. Регулятор уточнял, что в дальнейшем решения об эмиссии новых выпусков КОБР будут приниматься по мере необходимости с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности, если ее объем станет значительным.