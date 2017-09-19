Райффайзенбанк снизил ставки по ипотечным кредитам на 0,5—1,24 процентного пункта. Обновленная процентная ставка по ипотеке на покупку квартиры на вторичном рынке составляет 9,75% годовых, по кредиту на рефинансирование ранее выданной ипотеки — 9,99% годовых.
Процентная ставка по кредиту на приобретение строящегося жилья у застройщиков-партнеров — 9,75% / 9,99% годовых, базовая ставка — 10,25% годовых. Ипотека на покупку недвижимости под залог имеющегося в собственности жилья предоставляется под 9,75% годовых.
Прочие условия кредитования не изменились: сумма — до 26 млн рублей, но не более 85% стоимости закладываемой недвижимости. Без личного страхования ставка увеличивается на 0,5 или 3,2 п. п. в зависимости от возраста заемщика.
«Райффайзенбанк уже несколько раз снижал ставки по ипотеке. Условия приобретения недвижимости в кредит становятся все привлекательнее. Ипотека от Райффайзенбанка может быть выдана гражданам иностранных государств при условии фактического проживания и работы в регионе присутствия кредитующего подразделения банка и при наличии постоянной регистрации на территории РФ или временной в регионе присутствия банка», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.
АО «Райффайзенбанк» — дочерняя структура крупного австрийского банковского холдинга «Райффайзен Банк Интернациональ АГ». Райффайзенбанк является развитой универсальной кредитной организацией, предлагающей широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Крайне активен на валютном и межбанковском рынках. Банк занимает сильные позиции как в розничном, так и в корпоративном кредитовании (в том числе субъектов малого и среднего бизнеса). После присоединения в 2007 году розничного ИМПЭКСБанка Райффайзенбанк стабильно занимает позиции в топ-15 российских банков по размеру активов, и в топ-10 по объему частных вкладов и кредитов физическим лицам.
На текущий момент единственным акционером банка выступает «Райффайзен Банк Интернациональ АГ» с долей в 100%.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 854,16 млрд рублей (13-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 131,11 млрд, кредитный портфель — 535,76 млрд, обязательства перед населением — 362,21 млрд.