Восточный Банк снизил ставки по рублевым депозитам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.



По «Срочному Восточному» депозиту они снижены на 0,35—0,65 процентного пункта в зависимости от срока и суммы. Теперь он открывается под 8,05—8,15% годовых для юрлиц и под 7,55—7,65 для индивидуальных предпринимателей. Сроки — от 31 дня.

По «Сберплану» ставки снижены на 0,65 п. п. Теперь доступны ставки 7,9—8% годовых для юрлиц и 7,4—7,5% — для индивидуальных предпринимателей. Возможно пополнение, сроки — от 91 дня.

Минимальная сумма — от 50 тыс. рублей. Выплата процентов — ежемесячно (или ежемесячная капитализация), ежеквартально или в конце срока депозита. Возможен однократный частичный досрочный отзыв. Максимальная сумма частичного досрочного отзыва — 10% от суммы депозита на момент отзыва средств.

По «Депозиту с правом досрочного изъятия» ставки снижены на 0,65 п. п. Он открывается теперь под 7,65—7,75% годовых для юрлиц и под 7,15—7,25% — для индивидуальных предпринимателей. Сроки — от 91 дня, возможно пополнение. Есть возможность полного досрочного изъятия денежных средств с депозита (перерасчет процентов по ставке 0,1% годовых за весь срок действия договора). Выплата процентов — ежемесячно (или ежемесячная капитализация), ежеквартально или в конце срока депозита.

По депозиту «Время — деньги» ставки снижены на 0,6 п. п. Теперь его можно открыть под 7,4% (для индивидуальных предпринимателей) и 7,9% (для юрлиц) годовых. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей, срок — от семи до 29 дней. Выплата процентов — в конце срока.

По депозиту «Деловой подход» ставки снижены на 0,65 п. п. Для юрлиц он теперь предлагается под 7,5—7,75% годовых, а индивидуальным предпринимателям — под 7—7,25% годовых. Срок — от 90/180 дней. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Предусмотрен досрочный отзыв с пересчетом процентов, начисленных на срок фактического размещения депозита по ставкам досрочного отзыва, пополнять невозможно. Предусмотрено частичное изъятие с пересчетом процентов, начисленных на срок размещения изымаемой части вклада за фактический срок его размещения по ставкам досрочного отзыва. Выплата процентов или капитализация — ежемесячно, ежеквартально либо в конце срока.

По депозиту «Урожайные проценты» ставки снижены на 0,65 п. п. Действующие ставки — от 7,25—7,5% годовых для юрлиц и 6,75—7% годовых — для индивидуальных предпринимателей. Срок — от 90/180 дней. Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей. Предусмотрено пополнение в течение всего срока, за исключением последних пяти дней до окончания срока. Минимальная сумма дополнительного взноса — 50 тыс. рублей, при этом максимальная сумма с учетом всех пополнений не должна превышать первоначальную сумму депозита более чем в четыре раза. Досрочный отзыв невозможен. Частичное изъятие предусмотрено с седьмого дня с даты, следующей за датой размещения депозита, до суммы неснижаемого остатка. Выплата процентов или капитализация — ежемесячно, ежеквартально либо в конце срока.