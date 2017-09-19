Восточный Банк снизил ставки по рублевым депозитам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
По «Срочному Восточному» депозиту они снижены на 0,35—0,65 процентного пункта в зависимости от срока и суммы. Теперь он открывается под 8,05—8,15% годовых для юрлиц и под 7,55—7,65 для индивидуальных предпринимателей. Сроки — от 31 дня.
По «Сберплану» ставки снижены на 0,65 п. п. Теперь доступны ставки 7,9—8% годовых для юрлиц и 7,4—7,5% — для индивидуальных предпринимателей. Возможно пополнение, сроки — от 91 дня.
Минимальная сумма — от 50 тыс. рублей. Выплата процентов — ежемесячно (или ежемесячная капитализация), ежеквартально или в конце срока депозита. Возможен однократный частичный досрочный отзыв. Максимальная сумма частичного досрочного отзыва — 10% от суммы депозита на момент отзыва средств.
По «Депозиту с правом досрочного изъятия» ставки снижены на 0,65 п. п. Он открывается теперь под 7,65—7,75% годовых для юрлиц и под 7,15—7,25% — для индивидуальных предпринимателей. Сроки — от 91 дня, возможно пополнение. Есть возможность полного досрочного изъятия денежных средств с депозита (перерасчет процентов по ставке 0,1% годовых за весь срок действия договора). Выплата процентов — ежемесячно (или ежемесячная капитализация), ежеквартально или в конце срока депозита.
По депозиту «Время — деньги» ставки снижены на 0,6 п. п. Теперь его можно открыть под 7,4% (для индивидуальных предпринимателей) и 7,9% (для юрлиц) годовых. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей, срок — от семи до 29 дней. Выплата процентов — в конце срока.
По депозиту «Деловой подход» ставки снижены на 0,65 п. п. Для юрлиц он теперь предлагается под 7,5—7,75% годовых, а индивидуальным предпринимателям — под 7—7,25% годовых. Срок — от 90/180 дней. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Предусмотрен досрочный отзыв с пересчетом процентов, начисленных на срок фактического размещения депозита по ставкам досрочного отзыва, пополнять невозможно. Предусмотрено частичное изъятие с пересчетом процентов, начисленных на срок размещения изымаемой части вклада за фактический срок его размещения по ставкам досрочного отзыва. Выплата процентов или капитализация — ежемесячно, ежеквартально либо в конце срока.
По депозиту «Урожайные проценты» ставки снижены на 0,65 п. п. Действующие ставки — от 7,25—7,5% годовых для юрлиц и 6,75—7% годовых — для индивидуальных предпринимателей. Срок — от 90/180 дней. Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей. Предусмотрено пополнение в течение всего срока, за исключением последних пяти дней до окончания срока. Минимальная сумма дополнительного взноса — 50 тыс. рублей, при этом максимальная сумма с учетом всех пополнений не должна превышать первоначальную сумму депозита более чем в четыре раза. Досрочный отзыв невозможен. Частичное изъятие предусмотрено с седьмого дня с даты, следующей за датой размещения депозита, до суммы неснижаемого остатка. Выплата процентов или капитализация — ежемесячно, ежеквартально либо в конце срока.
ПАО «Восточный экспресс банк» ─ крупный региональный банк, специализирующийся на розничном кредитовании. Располагает широкой сетью продаж, преимущественно на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Основой базы фондирования выступают привлеченные средства населения. В начале 2017 года состоялась масштабная реорганизация, в результате которой к банку «Восточный» присоединился Юниаструм Банк.
Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 4 мая 2017 года), ключевыми бенефициарами кредитной организации выступают: гражданин США, член совета директоров Майкл Джон Калви, владеющий через Бэринг Восток Менеджерс Холдингз Лимитед 44,57% акций банка; Артем Аветисян, контролирующий 32% акций через Финвижн Холдингс Лимитед); фонд Russia Partners («Раша Партнерс»; конечные бенефициары: Эндрю Гафф — 2,34%, Джорж Сигулер — 2,34%, Дональд Спенсер — 1,82%) контролирует 6,5%, Марина Ушакова, Григорий Жданов — по 2,26%, председатель совета директоров Шерзод Юсупов — 4%, Юрий Данилов — 4%, Александр Таранов — 1,14%.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 278,11 млрд рублей (30-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 35,20 млрд, кредитный портфель — 156,15 млрд, обязательства перед населением — 155,09 млрд.