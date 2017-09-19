Падение объемов рынка входящего перестрахования во II квартале замедлилось почти вдвое. В I квартале объем рынка сократился на 15,7%, а во II квартале — всего на 7%. Общее падение рынка по итогам шести месяцев составило 11,9% (с 20,714 млрд рублей в первом полугодии 2016 года до 18,250 млрд в 2017 году), говорится в аналитическом отчете Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), составленном на основе опубликованной Банком России статистики страхового рынка за январь — июнь 2017 года. В этот период впервые действовал закон об обязательной цессии, во исполнение которого год назад РНПК была учреждена. Данные приведены в сравнении с первым полугодием 2016 года, когда РНПК еще не существовала, для того чтобы оценить, как повлияло появление нацперестраховщика на развитие рынка.

«В отсутствие РНПК падение в первом полугодии составило бы 25%», — считает главный актуарий РНПК Николай Кузнецов.

Падение объема премий российских компаний по рискам с международного рынка по итогам полугодия сохранилось на уровне I квартала (33%). В результате доля входящего международного бизнеса упала по сравнению с первым полугодием 2016 года с 46% до 35% от общего объема премий.

Внутрироссийский рынок входящего перестрахования, напротив, вырос на 7%. «В отсутствие РНПК рынок показал бы падение премии на 20% в связи с уходом с рынка одних компаний и снижением активности других», — говорит Николай Кузнецов.

РНПК увеличила свою долю в общем объеме полученных за перестрахование премий с 12,9% до 16,6%. Компания сохранила полученную по итогам I квартала третью позицию в числе лидеров рынка после компаний «СОГАЗ» и «Ингосстрах». При этом на внутрироссийском рынке входящего перестрахования доля РНПК составляет 25%. В целом тенденция к концентрации рынка входящего перестрахования сохраняется. На фоне снижения премий с международных рынков в топ-10 растет доля российских компаний.

Премии российских страховщиков от иностранных компаний по перестрахованию упали с 9,6 млрд до 6,4 млрд рублей. Главной причиной стало укрепление рубля и уменьшение премий в рублевом эквиваленте.

РНПК значительного объема зарубежного бизнеса пока не получила, так как начала работу на международных рынках только во II квартале после присвоения международного рейтинга Fitch («BBB-»).

Падение объемов премий российских страховщиков за перестраховочную защиту во II квартале замедлилось. Если по итогам I квартала 2017 года рынок сократился на 20%, то совокупно за шесть месяцев — всего на 10%. Причина падения — уменьшение премий, передаваемых на международные рынки, на 14% за первое полугодие (в I квартале 2017-го снижение передаваемых на международный рынок премий достигало 25%).



В общем объеме исходящей перестраховочной премии доля РНПК немного подросла и составила 4,9% по итогам полугодия (в I квартале — 4,2%).



Объем выплат в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 25%. Необычно высокое значение доли перестраховщиков в выплатах в первом полугодии 2016 года связано с выплатами по событию на Ачинском НПЗ (убыток «СОГАЗа»). Но в 2017 году этот показатель был превышен после финального урегулирования убытка на Березовской ГРЭС (убыток CHUBB), который составил около 26 млрд рублей, из них около 20 млрд выплачено в 2017 году.



Несмотря на то что последние два года были очень неудачными для перестраховщиков в связи с рядом крупных выплат, рынок перестрахования в целом остается привлекательным, так как показывает существенный положительный баланс между премиями и выплатами. В 2017 году (шесть месяцев) доля выплат в объеме премий оказалась самой высокой за последние годы —59%, в 2016-м она составляла 43%, а годом ранее — 37%.