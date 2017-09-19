Девятый международный ПЛАС-форум «Банковское самообслуживание, ретейл и НДО» пройдет в Москве 4—5 октября 2017 года. Мероприятие посвящено современному состоянию и перспективам развития наличного денежного обращения (НДО), банкинга и платежной индустрии в России и других странах мира.

В этом году форум уделит отдельное внимание одному из наиболее актуальных вопросов, стоящих перед банковским сообществом: что ждет НДО в среднесрочной перспективе — снижение объемов операций с наличными или их сохранение на прежнем уровне, а возможно, и определенный рост, отмечаемый в последние годы в различных странах. А также как эти тенденции уживаются с роботизацией, диджитализацией, криптовалютами и дальнейшим сокращением сети отделений.

Основные темы ПЛАС-форума:

  • Наличное денежное обращение. Разновекторные тренды и прогнозы.
  • Банковская инфраструктура. Отделения. Сервисы. Эффективность.
  • Перспективы развития платежной инфраструктуры РФ. Новые инициативы. RegTech.
  • Перспективные технологические решения и концепции.
  • Инкассация и обработка наличных. Задачи и новые подходы. Аутсорсинг — мировой тренд.
  • Современные банкоматные и терминальные сети. Ближайшие и среднесрочные перспективы.
  • Угрозы безопасности — 2017.

Спикеры ПЛАС-форума:

  • начальник отдела методологии и анализа рисков финансовой доступности службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России Юрий Божор;
  • вице-президент Currency Research Гонзало Сантамария;
  • старший вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ 24 Юлия Деменюк;
  • CEO DeCrypto Алексей Галкин;
  • начальник управления по развитию систем самообслуживания Альфа-Банка Максим Дарешин;
  • директор службы доходов и контроля ГУП «Мосгортранс» Дмитрий Ерзамаев;
  • директор по электронному бизнесу Промсвязьбанка Иван Паткин;
  • исполнительный директор Сбербанка России Данил Шишнев;
  • директор управления продаж расчетных и пассивных продуктов ВТБ Елена Дударева;
  • главный руководитель проектов Альфа-Банка Александр Лещев;
  • директор департамента сети Бинбанка Елена Тятенкова;
  • заместитель начальника отдела управления «К» БСТМ МВД России подполковник полиции Александр Вураско;
  • директор по цифровому банкингу TEB Назим Эрдоган;
  • эксперт по вопросам развития платежных систем Kuveyt Turk Participation Bank Исмаил Казан.

Параллельно с конференцией будет работать наиболее представительная ежегодная выставка специализированного оборудования и технологий ведущих российских и зарубежных компаний.

Зарегистрироваться в качестве делегата мероприятия можно здесь. Количество мест ограниченно.