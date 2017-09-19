Девятый международный ПЛАС-форум «Банковское самообслуживание, ретейл и НДО» пройдет в Москве 4—5 октября 2017 года. Мероприятие посвящено современному состоянию и перспективам развития наличного денежного обращения (НДО), банкинга и платежной индустрии в России и других странах мира.
В этом году форум уделит отдельное внимание одному из наиболее актуальных вопросов, стоящих перед банковским сообществом: что ждет НДО в среднесрочной перспективе — снижение объемов операций с наличными или их сохранение на прежнем уровне, а возможно, и определенный рост, отмечаемый в последние годы в различных странах. А также как эти тенденции уживаются с роботизацией, диджитализацией, криптовалютами и дальнейшим сокращением сети отделений.
Основные темы ПЛАС-форума:
- Наличное денежное обращение. Разновекторные тренды и прогнозы.
- Банковская инфраструктура. Отделения. Сервисы. Эффективность.
- Перспективы развития платежной инфраструктуры РФ. Новые инициативы. RegTech.
- Перспективные технологические решения и концепции.
- Инкассация и обработка наличных. Задачи и новые подходы. Аутсорсинг — мировой тренд.
- Современные банкоматные и терминальные сети. Ближайшие и среднесрочные перспективы.
- Угрозы безопасности — 2017.
Спикеры ПЛАС-форума:
- начальник отдела методологии и анализа рисков финансовой доступности службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России Юрий Божор;
- вице-президент Currency Research Гонзало Сантамария;
- старший вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ 24 Юлия Деменюк;
- CEO DeCrypto Алексей Галкин;
- начальник управления по развитию систем самообслуживания Альфа-Банка Максим Дарешин;
- директор службы доходов и контроля ГУП «Мосгортранс» Дмитрий Ерзамаев;
- директор по электронному бизнесу Промсвязьбанка Иван Паткин;
- исполнительный директор Сбербанка России Данил Шишнев;
- директор управления продаж расчетных и пассивных продуктов ВТБ Елена Дударева;
- главный руководитель проектов Альфа-Банка Александр Лещев;
- директор департамента сети Бинбанка Елена Тятенкова;
- заместитель начальника отдела управления «К» БСТМ МВД России подполковник полиции Александр Вураско;
- директор по цифровому банкингу TEB Назим Эрдоган;
- эксперт по вопросам развития платежных систем Kuveyt Turk Participation Bank Исмаил Казан.
Параллельно с конференцией будет работать наиболее представительная ежегодная выставка специализированного оборудования и технологий ведущих российских и зарубежных компаний.
Зарегистрироваться в качестве делегата мероприятия можно здесь. Количество мест ограниченно.