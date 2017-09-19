Прокуратура Алтайского края направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который, представляясь сотрудником правоохранительных органов, пытался похитить деньги кредитного кооператива. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. Обвинительное заключение утверждено по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (речь идет о покушении на мошенничество в особо крупном размере).

Установлено, что в декабре 2016 года обвиняемый, представившись вымышленным именем, обратился к женщине — председателю кредитного потребительского кооператива, осуществляющего законную деятельность в сфере выдачи гражданам целевых займов для улучшения жилищных условий в рамках государственной программы материнского (семейного) капитала. Аферист сказал, что является работником полиции и в курсе якобы проводимой проверки финансовой деятельности кооператива. Лжеправоохранитель пообещал обеспечить отказ в возбуждении уголовного дела и предложил покровительство в бизнесе, оценив свои услуги в 2 млн рублей. В дальнейшем злоумышленник неоднократно звонил потерпевшей с различных номеров и настаивал на передаче денежных средств.

Женщина обратилась за помощью в органы ФСБ по Алтайскому краю. После получения обвиняемым денежных средств он был задержан оперативными работниками регионального управления ФСБ.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Барнаула.