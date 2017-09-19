Американская социальная сеть для поиска и установления деловых контактов Linkedin пока не планирует восстанавливать свой сервис в России, заявил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.



«Социальная сеть Linkedin приняла для себя решение, что она пока на территории Российской Федерации работать не будет», — сказал Жаров, отвечая на вопрос, есть ли какие-то изменения в ситуации с данной социальной сетью.

Жаров добавил, что единственное изменение в связи с блокировкой Linkedin в России — это расширение функционала российских интернет-порталов для поиска работы и персонала, в частности Superjob и HeadHunter. «Насколько я понимаю, провала в соответствующих функциях в поиске работы в Интернете нет», — отметил глава Роскомнадзора.

В середине ноября 2016 года Роскомнадзор внес социальную сеть Linkedin в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, направив операторам связи уведомление о блокировке ресурса. Закон «О персональных данных» вступил в силу в РФ 1 сентября 2015 года. Он обязывает как российские, так и иностранные компании осуществлять хранение персональных данных россиян на территории России.