Краснодарский Юг-Инвестбанк предложил два новых депозитных продукта.

Минимальная сумма вкладов — 20 тыс. рублей, срок размещения — два года. Предусмотрено два годовых периода начисления процентов со ставками 7,8% и 6,9% по депозиту «Пенсионный капитал +», 7,7% и 6,8% — по вкладу «Капитал+». Таким образом, средние ставки за весь срок по данным вкладам составляют 7,36% и 7,26% годовых соответственно.

Пополнение счета возможно суммами от 10 тыс. рублей в течение первых трех месяцев срока действия договора. Проценты по вкладам выплачиваются ежемесячно.

«Депозиты без права частичного снятия средств. При досрочном расторжении договора проценты зависят от фактического срока нахождения средств на счете», — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.



Завершен прием вкладов «Пенсионный накопительный +» и «Капитальный+».