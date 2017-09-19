Краснодарский Юг-Инвестбанк предложил два новых депозитных продукта.

Минимальная сумма вкладов — 20 тыс. рублей, срок размещения — два года. Предусмотрено два годовых периода начисления процентов со ставками 7,8% и 6,9% по депозиту «Пенсионный капитал +», 7,7% и 6,8% — по вкладу «Капитал+». Таким образом, средние ставки за весь срок по данным вкладам составляют 7,36% и 7,26% годовых соответственно.

Пополнение счета возможно суммами от 10 тыс. рублей в течение первых трех месяцев срока действия договора. Проценты по вкладам выплачиваются ежемесячно.

«Депозиты без права частичного снятия средств. При досрочном расторжении договора проценты зависят от фактического срока нахождения средств на счете», — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.

Завершен прием вкладов «Пенсионный накопительный +» и «Капитальный+».

Юг-Инвестбанк ОАО «Юг-Инвестбанк» — небольшой региональный финансовый институт, бизнес-интересы которого расположены в различных уголках Южного федерального округа (Краснодарский край, Республика Адыгея и Ростовская область). Всего сеть подразделений учреждения насчитывает свыше 40 офисов обслуживания. Главными направлениями деятельности организации являются кредитование и обслуживание корпоративных клиентов и, в меньшей степени, населения. Основные источники фондирования — вклады частных лиц (свыше 60%), средства на счетах предприятий и организаций (порядка 20%).
На текущий момент, согласно раскрываемой информации, основными владельцами кредитной организации выступают Алексей Облогин и его отец, председатель правления банка Сергей Облогин (совместно 29,98%), Ирина Россыхина (12,1%), Зубер Тамазов (9,6%) Александр Скоробогатов (8,4%), Дмитрий Савицкий (7,5%), Виктория Фурманн (5,2%), Максим Бжания (5,2%) и другие акционеры — физические лица, доля каждого из которых не превышает 5%. Кроме того, 8,1% акций банка принадлежит вологодскому банку АО «КБ «Северный Кредит», крупнейшим акционером которого выступает администрация Вологодской области.


По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 11,13 млрд рублей (205-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,05 млрд, кредитный портфель — 6,18 млрд, обязательства перед населением — 7,12 млрд.