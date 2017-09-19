Управляющему филиалом одного из кредитно-финансовых учреждений и его сообщникам предъявлено обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

«ГСУ ГУ МВД России по Москве предъявлено обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности с доходом в размере около 15 миллионов рублей управляющему филиалом одного из банков и двум соучастникам», — сообщил врио начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Установлено, что фигуранты, используя реквизиты ряда фиктивных организаций, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических лиц, а также купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, «транзиту» и обналичиванию денежных средств с целью их вывода. За свои услуги обвиняемые получали материальное вознаграждение в виде процентов.

«В результате противоправной деятельности вышеуказанные лица извлекли незаконный доход в сумме почти 15 млн рублей», — говорится в релизе столичного главка МВД.

На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве, возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ — о незаконной банковской деятельности.

На минувшей неделе, 13 сентября текущего года, банковскому менеджеру и двум его сообщникам предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



В настоящее время производятся все необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление сообщников обвиняемых, говорится в релизе столичной полиции.