Часть жителей Крыма осталась без мобильного Интернета из-за повреждения магистрального волоконно-оптического кабеля. Об этом РБК сообщил директор крупнейшего оператора связи в республике — компании «К-Телеком» — Владимир Зайцев.

«Сложно сказать, сколько жителей (затронуто). Я в момент аварии находился в Феодосии, там мобильного Интернета нет», — сказал Зайцев.

По его словам, в 12:00 ремонтные бригады прибыли в Керчь на место происшествия, спустя два часа повреждения были локализованы. «Как только восстановят кабельную канализацию, приступят к восстановлению волокна», — отметил директор «К-Телекома».

Зайцев также рассказал, что в последнее время подобные аварии происходят нередко. Это связано со строительством трассы «Таврида». «Полуостров маленький, строительства много. Зачастую не смотрят в исполнительную документацию, могут начинать работу до получения от нас разрешения или до того, как мы перенесем кабель. Мы ищем пути, как сделать резервный канал», — пояснил он.

В Крыму работают четыре оператора: «К-Телеком», «Вим-мобайл», «Волна» и «Севтелеком».



Трасса «Таврида» (Р260) — автомобильная дорога федерального значения, строительство которой началось в мае 2017 года. Ее протяженность составит 253 километра. Автодорога соединит через Керченский мост Крым и Кубань.