Ведущий деятельность в Крыму Российский Национальный Коммерческий Банк зафиксировал увеличение объема безналичных платежей с использованием карт российских банков летом 2017 года более чем в два раза по сравнению с летом 2016-го (8,5 млрд и 4 млрд рублей соответственно). Такие цифры приводятся в исследовании РНКБ.

Количество трансакций по картам российских банков, которыми пользовались туристы в сети РНКБ в течение трех летних месяцев, увеличилось в 2,6 раза (7,5 млн и 2,9 млн операций соответственно). При этом доля трансакций по картам гостей Крыма летом 2017 года доходила до 70% от общего количества трансакций в сети платежных терминалов банка.

По данным РНКБ, основные траты туристы совершали в продуктовых магазинах и супермаркетах (около 29% от общего объема платежей), отелях, гостиницах и пансионатах (около 11%), на автозаправочных станциях (тоже около 11%), а также в ресторанах, барах и кафе (более 7%).

Как рассказал вице-президент — директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан, за летний период банк установил более 2 тыс. платежных терминалов в торгово-розничных точках на всей территории полуострова. В том числе около сотни приморских отелей за три месяца были оснащены соответствующими устройствами.



Общее число платежных терминалов сети РНКБ превышает 9 тыс. Кроме того, по всей территории Крыма открыто более 180 отделений, установлено свыше 700 банкоматов и более 700 терминалов самообслуживания банка.