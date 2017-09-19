Банк России не планирует получать чистую прибыль в течение трех лет, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2018—2020 годы, которая есть в распоряжении РБК. Центробанк стабильно показывал прибыль с 1999 года, но в прошлом году она начала сокращаться и должна трансформироваться в убыток по итогам 2017 года, оценивал ранее Минфин.

«По результатам деятельности в 2017—2019 годах Банк России не планирует получение прибыли», — говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2018—2020 годы.

Минфин не рассчитывает на перечисление этой прибыли в бюджет в следующие три года. Соответственно, «горизонт» плановых убытков ЦБ продлен еще на год — ранее Минфин закладывал отрицательный финансовый результат ЦБ в 2017 и 2018 годах. Пресс-служба Банка России пока не ответила на запрос РБК.

В этом году федеральный бюджет получил от Центробанка 39,2 млрд рублей. По закону в 2016 и 2017 годах ЦБ перечисляет в бюджет 90% своей прибыли по итогам соответствующего предыдущего года (до этого норматив перечисления составлял 75%). Прибыль ЦБ в 2016 году составила 43,7 млрд рублей.

Прибыль Центробанка за 2016 год сократилась в 2,6 раз​а Прибыль Центробанка за 2016 год сократилась в 2,6 раза и составила 43,75 млрд рублей по сравнению с 112,6 млрд рублей в 2015 году, следует из годового отчета мегарегулятора.



Основной источник доходов для Центробанка — кредиты банкам и переоценка валютных резервов, говорит заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов. Впрочем, по закону о регуляторе получение дохода не является для ЦБ основной задачей, его ключевые цели — контроль за инфляцией и надзор за банками. Отсутствие прибыли ЦБ Минфин ранее объяснял структурным профицитом ликвидности в банковском секторе — в таких условиях банкам не нужно брать кредиты у Центробанка.

Возможный убыток ЦБ в 2017 году — это «труднопрогнозируемая вещь», которая зависит от конъюнктуры, процентных ставок, курса рубля, рассуждает Хромов. Несколько десятков миллиардов рублей потенциальной прибыли ЦБ — незначительная сумма для Минфина, поэтому в бюджете ее решили не планировать, считает он.

ЦБ публикует финансовую отчетность раз в год. В 2016 году, как сообщал регулятор, его прибыль сократилась в 2,6 раза — со 112,5 млрд рублей годом ранее до 43,7 млрд. Процентные доходы, на которые в 2016 году пришлось более 80% общих доходов ЦБ, снизились в два с лишним раза — до 355 млрд рублей. Процентные расходы, наоборот, выросли.

Центробанк может получить убытки и от санации «ФК Открытие», отмечает Хромов: «Доходов точно не будет, в худшем случае будут какие-то убытки, если санация завершится неудачно и активов не соберет». В конце августа ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» через новый механизм, по которому санатором выступает сам регулятор (раньше оздоровление осуществлялось через кредит с участием Агентства по страхованию вкладов).