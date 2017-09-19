Банк ВВБ временно снижает плату за обслуживание карты «Мир Классическая». При оформлении «классической» карты платежной системы «Мир» в период с 15 сентября по 5 октября 2017 года клиентам предоставляются льготные условия обслуживания пластика.

«Банк снизил стоимость только первого года обслуживания карт категории «Мир Классическая» до стоимости карт начальной категории «Мир», — отмечает эксперт по банковским продуктам Банки.ру Екатерина Марцукова.

Так, плата за первый год обслуживания социальной карты в рамках акции взиматься не будет, а при выпуске карты по тарифу «Основной» стоимость ее обслуживания в первый год составит 150 рублей вместо 300 рублей.

Снимать наличные без комиссии клиенты смогут в устройствах банка, за выдачу средств в сторонних банкоматах и ПВН плата составит 1%, минимум 100 рублей, а по социальной карте — 0,5% от суммы операции.

Плата за СМС-информирование не взимается. Держатели карт смогут принимать участие в программе лояльности НСПК «Привет, Мир!» и получать cash back за покупки у партнеров программы.

Банк ВВБ ПАО «Банк «ВВБ» (бывш. «Ярославич») — небольшой финансовый институт, зарегистрированный в Севастополе. Контролируется группой частных лиц, в числе которых топ-менеджмент кредитной организации. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование физических и юридических лиц, привлечение средств населения во вклады. Главным источником фондирования выступают вклады населения (81,9%).
На текущий момент бенефициарами банка являются Анна Глебина (9,97%), Николай Денисов (9,94%), Александр Бобров (9,93%), Виктор Куприянов (9,92%), председатель совета директоров Гай Юрченко (9,79%), Алексей Настин (9,72%), Владимир Беликов (8,96%); Ирине Фаминской принадлежит доля в 9,17% акций, Денису Новикову — 7,42%, Татьяне Степиной — 6,26%, Эдуарду Хураськину — 3,54%, Ольге Гулевич — 2,95%, Елене Костиной — 2,21%. На миноритариев приходится 0,22%.


По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 15,30 млрд рублей (174-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,85 млрд, кредитный портфель — 10,90 млрд, обязательства перед населением — 11,13 млрд.