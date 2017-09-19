Банк ВВБ временно снижает плату за обслуживание карты «Мир Классическая». При оформлении «классической» карты платежной системы «Мир» в период с 15 сентября по 5 октября 2017 года клиентам предоставляются льготные условия обслуживания пластика.

«Банк снизил стоимость только первого года обслуживания карт категории «Мир Классическая» до стоимости карт начальной категории «Мир», — отмечает эксперт по банковским продуктам Банки.ру Екатерина Марцукова.

Так, плата за первый год обслуживания социальной карты в рамках акции взиматься не будет, а при выпуске карты по тарифу «Основной» стоимость ее обслуживания в первый год составит 150 рублей вместо 300 рублей.

Снимать наличные без комиссии клиенты смогут в устройствах банка, за выдачу средств в сторонних банкоматах и ПВН плата составит 1%, минимум 100 рублей, а по социальной карте — 0,5% от суммы операции.

Плата за СМС-информирование не взимается. Держатели карт смогут принимать участие в программе лояльности НСПК «Привет, Мир!» и получать cash back за покупки у партнеров программы.